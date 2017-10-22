Форвард сборной Украины по баскетболу оказался в фарм-клубе "Кливленда"

Форвард сборной Украины по баскетболу Максим Пустозвонов стал игроком команды американской G-Лиги "Кантон Чардж", который является фарм-клубом "Кливленд Кавальерс", сообщает Isport.

Пустозвонов был выбран командой "Мемфис Хасл" в первом раунде драфта под 17 номером, но сразу же обменял его в "Кантон Чардж".

Пустозвонов уже включен в список игроков "Кантон Чардж", которые примут участие в тренировочном сборе, стартующем в следующий вторник.

Отметим, что кроме Пустозвонова в заявке "Чардж" значится экс-игрок НБА Кендрик Перкинс, а также Айзек Хэмилтон и Джакори Уильямс, которые провели тренировочный лагерь в "Кавальерс", но были отчислены перед стартом сезона.

Прошлый сезон Пустозвонов провел в составе румынского "Клужа" и стал чемпионом Румынии.

Также в сентябре этого года Пустозвонов в составе сборной Украины принял участие в Евробаскете, где был одним из основных игроков.