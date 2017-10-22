Чемпион НБА "Голден Стэйт" показал худший старт регулярного сезона с 2009 года

В ночь на воскресенье состоялись очередные матчи НБА, сообщает официальный сайт турнира. «Кливленд» потерпел первое поражение в сезоне, дома уступив «Орландо».

Также неудачно выступил «Голден Стэйт Уорриорз», проиграв в гостевом поединке с «Мемфис Гриззлиз» со счётом 101:111. Это поражение стало «Голден Стэйт» вторым в первых трёх матчах регулярного чемпионата.

Такой старт сезона является худшим для «Уорриорз» с сезона-2009/10. Стоит отметить, что тогда калифорнийскому клубу не удалось даже пробиться в плей-офф.

Напомним, что «Голден Стэйт» принял участие в трёх финалах плей-офф за последние три года, выиграв два из них.

Торонто – Филадельфия 128:94 (36:19, 26:30, 40:22, 26:23)

Торонто: ДеРозан (30), Ибака (21), Лоури (17), Валанчюнас (5), Пауэлл (2) – старт; Райт (14), Петль (14+3 блок-шота), Ногейра (10+9 подборов), Майлз (5), Сиакам (4+6 подборов), Ануноби (3), ВанВлит (3), Кабокло (0).

Филадельфия: Симмонс (18+10 подборов+8 передач), Бэйлесс (16), Редик (6), Джонсон (6), Ковингтон (5),– старт; Андерсон (12), Окафор (10+9 подборов), Шарич (9+7 подборов), Фульц (6), Луваву-Кабарро (4), Макконнелл (2), Стаускас (0).

Майами – Индиана 112:108 (26:31, 37:19, 28:26, 21:32)

Майами: Драгич (23), Уэйтерс (19), Дж. Джонсон (14+8 передач+5 блок-шотов), Ричардсон (12 + 8 подборов), Джордан (8+6 подборов) – старт; Олиник (13+9 подборов), Т. Джонсон (9), Эллингтон (8).

Индиана: Оладило (28), Сабонис (18+12 подборов), Янг (14+8 подборов), Коллисон (10+8 передач), Богданович (7) – старт; Джефферсон (14+8 подборов), Джозеф (8), Леаф (5), Стивенсон (4), Уилкинс (0).

Хьюстон – Даллас 107:91 (33:20, 29:19, 30:19, 15:33)

Хьюстон: Харден (29+7 передач+5 потерь), Гордон (18), Капела (13+10 подборов), Ариза (8), Андерсон (3+10 подборов) – старт; Ненс (14), Мба а Муте (6), Блэк (4+6 подборов), Джексон (4), Такер (3), Браун (3), Уильямс (2), Жоу (0).

Даллас: Феррел (19+6 передач), Барнс (14), Мэттьюз (11), Новицки (2), Финни-Симт (0) – старт; Бареа (19), УКлавелл (9), Пауэлл (6), Клебер (5), Ноэл (4), Уити (2).

Мемфис – Голден Стэйт 111:101 (31:26, 25:25, 32:20, 23:30)

Мемфис: Газоль (34+14 подборов+7 потерь), Эннис (13), Конли (10+7 передач), Мартин (8), Харрисон (55) – старт; Эванс (12+7 подборов), Чалмерс (10), Бпукс (9), Парсонс (8), Райт (2).

Голден Стэйт: Карри (37+6 подборов), Дюрэнт (29 + 13 подборов + 3 блок-шота + 6 потерь), Томпсон (14), Грин (3+7 подборов + 6 передач), Пачулия (0) – старт; Ливингстон (8), Макги (4), Уэст (4+6 подборов), Кук (2), Игудала (0), Белл (0), Маккоу (0), Янг (0).

Кливленд – Орландо 93:114 (18:36, 27:20, 20:32, 28:28)

Кливленд: Джеймс (22), Лав (19+9 подборов), Уэйд (5), Кальдерон (2), Краудер (0) – старт; Шамперт (21+7 подборов), Грин (7), Фрай (5), Томпсон (4+9 подборов), Зизич (4), Ар Смит (2), Корвер (2), Осман (0).

Орландо: Вучевич (23+7 подборов+3 блок-шота), Фурнье (13), Огастин (12+10 передач), Исаак (5+6 подборов), Росс (3) – старт; Симмонс (19), Хезонья (11+6 подборов), Спейтс (10), Бийомбо (8), Мак (5), Аффлало (2), Берч (2), Ивунду (1).

Чикаго – Сан-Антонио 77:87 (21:19, 17:22, 17:24, 22:22)

Чикаго: Лопес (16+7 подборов+3 блок-шота), Холидэй (15), Маркканен (13+12 подборов), Грант (13), Ципзер (3) – старт; Фелдер (6), Нваба (5), Валентайн (4), Фелисио (2).

Сан-Антонио: Олдридж (28+10 подборов), Газоль (10+7 подборов), Грин (9), Мюррей (8+10 подборов+6 передач), Андерсон (4+8 подборов) – старт; Гэй (12), Джинобили (5), Ловернь (5+6 подборов), Форбс (4), Миллс (2), Пол (0).

Нью-Йорк – Детройт 107:111 (28:19, 36:32, 16:28, 27:32)

Нью-Йорк: Порзингис (33), Контер (17+10 подборов), Хардуэй-мл (14), Сешнс (10+7 подборов), Ли (4) – старт; О'Куинн (15+7 подборов), Бизли (6), Макдермотт (5), Бэйкер (3).

Детройт: Харрис (31+6 подборов), Драммонд (21+12 подборов+5 потерь), Джексон (16+7 передач), Джонсон (9+8 подборов), Брэдли (5) – старт; Смит (10), Толливер (9), Луэр (6), Кеннард (2), Марьянович (2), Элленсон (0).

Милуоки – Портленд 113:110 (24:26, 36:29, 24:25, 29:30)

Милуоки: Адетокумбо (44+8 подборов), Миддлтон (18+6 подборов), Снелл (17), Брогдон (13+6 передач), Мэйкер (3) – старт; Телетович (9), Хенсон (7+9 подборов), Деллаведова (2), Лиггинс (0), Монро (0), Терри (0).

Портленд: Лиллард (26+6 потерь), Макколлум (26), Норкич (17+11 подборов+3 блок-шота), Харклесс (13), Амину (5+ 6 подборов) – старт; Тернер (11+7 передач), Дэвис (6+11 подборов), Коннотон (3), Напьер (3).

Юта – Оклахома-Сити 96:87 (21:14, 23:20, 30:23, 22:30)

Юта: Инглс (19), Гобер (16+13 подборов), Рубио (16+6 подборов+5 передач+6 потерь), Фэйворс (13), Митчелл (2) – старт; Джонсон (12), Беркс (8), Сефолоша (4), Нето (4), Юдо (2), О'Нил (0).

Оклахома-Сити: Энтони (26), Джордж (22+5 перехватов), Адамс (9), Уэстбрук (6+13 подборов+9 передач), Роберсон (3) – старт; Фелтон (8), Абринес (7), Грант (3), Хьюстис (3), Фергюсон (0), Паттерсон (0).

Денвер – Сакраменто 96:79 (17:18, 25:16, 24:18, 30:27)

Денвер: Миллсэл (18+9 подборов), Харрис (17), Чендлер (5+12 подборов), Мюррей (2), Йович (0+9 подборов+7 передач) – старт; Фарид (18+8 подборов), Бартон (15), Мудиай (10+8 подборов), Пламли (6), Лайлс (5), Эрнангомес (0), Бизли (0).

Сакраменто: Рэндолф (11+9 подборов), Джексон (5), Хилл (4), Хилд (3), Коули-Стайн (2+8 подборов) – старт; Фокс (18), Лабиссьер (13), Ричардсон (8), Мэйсон (7), Темпл (4), Сэмпсон (2), Куфос (2), Картер (0).

Клипперс – Финикс 130:88 (23:18, 35:26, 32:20, 40:24)

Клипперс: Гриффин (29+8 подборов), Беверли (15+6 перехватов), Галлинари (12+8 подборов), Джордан (6+13 подборов), Теодосич (5) – старт; Уильямс (18+6 передач), Рид (12), Торнвел (8), Деккер (7), Б. Джонсон (6), Риверс (5), Харрел (4), У. Джонсон (3).

Финикс: Букер (13), Джексон (12), Уоррен (9), Чендлер (6+14 подборов), Бледсоу (4) – старт; Лень (15+7 подборов), Джеймс (10+6 передач), Крисс (7), Дэниэлс (5), Бендер (3), Юлис (2), Джонс-мл (2), Петерс (0).