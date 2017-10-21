"Днепр" потерпел первое поражение в сезоне в баскетбольной Суперлиге

"Запорожье-ZOG" обыграл "Днепр" в матче 6-го тура баскетбольной Суперлиги, оформив главную сенсацию сезона, сообщает Федерация баскетбола Украины.

Гости выиграли первую четверть с преимуществом в 11 очков - 14:25, но затем постепенно теряли преимущество, а в заключительной четверти вообще уступили оппоненту - 21:18, 23:15, 20:12.

Лучшим игроком матча стал баскетболист "Запорожья" Кожемякин, на счету которого 11 очков, 5 подборов, 5 передач и 3 перехвата.

Запорожье-ZOG - Днепр 78:70 (14:25, 21:18, 23:15, 20:12)

Запорожье: Кожемякин 11 + 5 подборов + 5 передач + 3 перехвата, Кондраков 8 + 6 передач, Овдеєнко 21 + 5 подборов + 4 передачи, Мироненко 16 + 8 подборов, Анисимов 12 + 6 подборов - старт; Лукьянов 2, Ясиненко 2, Ворник 4 + 9 подборов, Щепкин 2

Днепр: Мішула 10, Шундель, Ревзин 9, Глебов 13 + 6 передач, Тимофеенко 15 + 8 подборов - старт; Вильховецкий 8 + 5 передач, Закурдаев 9, Шевченко 4, Сизов 2

Николаев - Политехник - 72:66 (26:18, 13:19 19:19, 14:10)

Николаев: Шостуха 14 + 5 подборов, Попов 9 + 9 передач, Иванов, Онуфриев 10 + 6 подборов, Кушниров 18 + 8 подборов + 3 перехвата - старт; Аникиенко 14 + 8 подборов + 2 блок-шота, Носков 2 + 5 подборов - 5 потерь, 5 Шепиль

Политехник: Йованович 14, Козлов 11 - 5 потерь, Рудаков 8, Тарасенко, Вуйович 12 + 5 подборов - старт; Рочняк 4, Б. Барнс 13 + 9 подборов + 8 передач, Хаджишеховіч 4