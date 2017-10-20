"Лейкерс" проиграл "Клипперс" в дерби Лос-Анджелеса в НБА

В ночь на пятницу в Национальной баскетбольной ассоциации состоялись 3 матча, в центральном из которых, "Лос-Анджелес Лейкерс" на своей площадке уступили землякам из "Клипперс", сообщает официальный сайт лиги.

Матч завершился со счетом 92:108.

Самым результативным игроком дербиа стал Блэйк Гриффин, на счету которого 29 и 12 подборов.

НБА. Регулярный чемпионат.

19 октября.

Торонто – Чикаго 117:100 (25:23, 33:14, 26:27, 33:36)

Торонто: Валанчюнас (23 + 15 подборов), Пауэлл (15), Лоури (12 + 9 передач), ДеРозан (11 + 6 подборов + 5 передач + 5 потерь), Ибака (8) – старт; Майлз (22), Райт (13), Ануноби (9), ВанВлит (2), Петль (2), Сиакам (0), Маккинни (0).

Чикаго: Лопес (18 + 8 подборов), Маркканен (17 + 8 подборов), Холидэй (15), Грант (7 + 7 передач), Ципзер (7) – старт; Валентайн (12), Пондекстер (8), Фелдер (6 + 6 передач), Фелисио (4), Нвабу (4), Блэкни (2), Арчидиаконо (0).

Оклахома-Сити – Нью-Йорк 105:84 (27:24, 26:18, 26:17, 26:25)

Оклахома-Сити: Джордж (28 + 6 подборов), Энтони (22), Уэстбрук (21 + 10 подборов + 16 передач + 7 потерь), Адамс (12 + 3 блок-шота), Роберсон (6 + 6 подборов) – старт; Грант (5), Джонсон (4), Абринес (3), Фергюсон (2), Фелтон (2), Паттерсон (0), Хьюстис (0).

Нью-Йорк: Порзингис (31 + 12 подборов), Кантер (10 + 7 подборов), Ли (9), Хардуэй (8) Сешнс (3) – старт; Бэйкер (6), О'Куинн (6 + 10 подборов), Макдермотт (4), Эрнангомес (3), Томас (2), Бизли (2), Нтиликина (0), Дотсон (0).

Лейкерс – Клипперс 92:108 (19:27, 23:26, 21:34, 29:21)

Лейкерс: Лопес (20 + 6 подборов), Нэнс (14 +12 подборов), Ингрэм (12), Болл (3 + 9 подборов), Денг (2) – старт; Кларксон (18), Рэндл (9 + 6 подборов), Кузьма (8), Карусо (2), Брюер (2), Эннис (2), Богут (0)

Клипперс: Гриффин (29 + 12 подборов), Джордан (14 + 24 подбора), Галлинари (11), Беверли (10), Теодосич (6 + 6 передач) – старт; Уильямс (12 + 6 передач), Джонсон (9), Рид (8), Харелл (4), Торнуэлл (3), Риверс (2), Деккер (0).