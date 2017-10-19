"Политехник" и "Днепр" выиграли матчи чемпионата баскетбольной Суперлиги

В Запорожье и Николаеве завершились матчи регулярного чемпионата украинской баскетбольной Суперлиги, в которых "Запорожье-ZOG" проиграл харьковскому "Политехнику", а "Николаев" уступил "Днепру", сообщает официальный сайт соревнований.

"Политехник" одержал первую победу сезона в битве аутсайдеров, одолев в гостях команду из Запорожья со счетом 84:77. В свою очередь, "Днепр" продлил победную серию в Суперлиге, обыграв "Николаев" - 68:101.

Суперлига Пари-Матч. Регулярный чемпионат.

19 октября.

Николаев – Днепр– 68:101 (15:24, 19:25, 17:23, 17:29)

Николаев: Кушниров 15о+2пд, Шостуха 9+4пд+6пр, Онуфриев 4+4пд, Попов 11+4+2, Тонченко 4; Иванов 11+2+4, Аникиенко 4+3+1, Носков 4+8+2, Шепиль, Давидюк 2+2пд, Бобров 1пд+1пр, Мусиенко 4.

Днепр: Тимофеенко 21+9+5, Глебов 17+1+2, Ревзин 5+4+3, Мишула 11+4+3, Вильховецкий 11+2+5; Шундель 10+4+1, Закурдаев 6+3+2, Санон 1+1+2 Шевченко 9+5+2, Сизов 9+2пд.

Запорожье-ZOG – Политехник 77:84 (21:23, 22:19, 12:15, 22:27)

Запорожье-ZOG: Кондраков 20 + 6 подборов + 6 передач - 6 потерь, Щепкин 15 - 4 потери, Ворник 13 + 7 підбиран), Кожемякин 11, Ясиненко 10, Анисимов, Никитин 2, Мироненко 2, Овдеенко.

Политехник: Йованович 20, Вуйович 18 + 6 подборов, Рочняк 15 + 5 подборов, Барнс 13 + 9 подборов + 7 передач + 3 перехвата, Тарасенко 8, Козлов 8 + 6 передач - 4 потери, 2 Хаджишехович