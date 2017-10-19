"Финикс" украинца Леня в игре НБА потерпел самое крупное поражение в своей истории

Состоялся второй игровой день в регулярном чемпионате Национальной баскетбольной лиги, сообщает официальный сайт соревнований.

«Финикс Санз», за который выступает украинский центровой Алексей Лень, потерпел самое крупное поражение в истории клуба.

В первом матче сезона «Финикс» проиграл «Портленд Трэйл Блейзерс» с разницей в 48 очков (76:124), что стало антирекордом не только для клуба, но и для всей НБА – ни один клуб не уступал с разницей «-48» в первом матче сезона.

Предыдущее самое крупное поражение «Финикса» датировалось 1988 годом, когда команда из Аризоны уступила «Сиэтл Суперсоникс» с разницей в 44 пункта – 107:151.

Отметим, что самое разгромное поражение в истории НБА потерпел «Майами». В 1991 году «Хит» уступил «Кливленд Кавальерс» с отставанием в 68 пунктов (80:148).

Вашингтон – Филадельфия 120:115 (32:23, 24:26, 34:23, 30:33)

Вашингтон: Уолл (28 + 5 подборов + 8 передач), Бил (25 + 6 подборов + 4 передачи + 3 перехвата), Гортат (16 + 17 подборов + 3 блок-шота), Микс (14), Убре (14 + 8 подборов + 2 блок-шота), Портер (10 + 8 подборов + 3 перехвата).

Филадельфия: Ковингтон (29 + 7 подборов + 5 потерь), Эмбиид (18 + 13 подборов + 4 потери), Симмонс (18 + 10 подборов + 5 передач), Бэйлесс (13), Редик (12 + 4 передачи), Фульц (10).

Орландо – Майами 116:109 (32:37, 26:18, 30:23, 28:31)

Орландо: Фурнье (23), Вучевич (19 + 13 подборов + 2 блок-шота), Росс (15 + 6 подборов + 4 передачи), Гордон (14 + 9 подборов + 2 блок-шота), Пэйтон (13 + 9 передач + 4 перехвата + 3 потери), Симмонс (12).

Майами: Уайтсайд (26 + 22 подбора), Драгич (17 + 5 подборов + 6 передач), Уэйтерс (15 + 4 передачи), Джонсон (11 + 8 передач + 4 потери), Олиник (10 + 5 подборов), Ричардсон (10), Уинслоу (10).

Детройт – Шарлотт 102:90 (29:27, 27:18, 26:25, 20:20)

Детройт: Харрис (27 + 10 подборов), Гэллоуэй (16 + 3 перехвата), Брэдли (15), Элленсон (13), Джексон (13 + 5 подборов + 8 передач).

Шарлотт: Уокер (24 + 6 подборов + 4 передачи + 4 потери), Лэмб (15), Ховард (10 + 15 подборов + 2 блок-шота).

Индиана – Бруклин 140:131 (29:30, 36:33, 41:35, 34:33)

Индиана: Оладипо (22 + 5 подборов + 4 передачи + 4 перехвата), Коллисон (21 + 11 передач), Тернер (21 + 14 подборов + 4 блок-шота), Янг (17 + 11 подборов + 2 блок-шота), Сабонис (16 + 7 подборов), Стивенсон (16), Богданович (14), Джозеф (11 + 4 передачи).

Бруклин: Расселл (30 + 5 передач), Букер (20 + 10 подборов), Лин (18 + 4 передачи), Холлис-Джефферсон (14), Крэбб (12 + 7 подборов), Леверт (12 + 4 передачи), Кэрролл (10 + 9 подборов).

Бостон – Милуоки 100:108 (26:24, 27:34, 27:18, 20:32)

Бостон: Браун (18 + 5 подборов), Ирвинг (17 + 3 перехвата), Розье (15 + 7 подборов + 6 передач), Хорфорд (13 + 6 подборов + 4 передачи + 3 перехвата + 2 блок-шота), Смарт (12 + 7 подборов + 4 передачи + 3 перехвата).

Милуоки: Адетокунбо (37 + 13 подборов + 3 перехвата + 5 потерь), Брогдон (19 + 4 передачи), Миддлтон (15 + 9 подборов + 6 передач + 5 потерь), Деллаведова (15), Монро (10 + 6 подборов).

Мемфис – Нью-Орлеан 103:91 (27:34, 27:18, 25:18, 24:21)

Мемфис: Конли (27 + 5 подборов), Брукс (19 + 5 подборов + 4 перехвата + 2 блок-шота), Газоль (14 + 11 подборов + 4 передачи + 3 блок-шота), Эванс (11 + 5 подборов), Райт (10).

Нью-Орлеан: Дэвис (33 + 18 подборов + 5 потерь), Казинс (28 + 10 подборов + 7 блок-шотов + 4 потери), Мур (11 + 4 передачи).

Даллас – Атланта 111:117 (24:27, 23:31, 35:24, 29:35)

Даллас: Смит (16 + 10 передач), Ноэль (16 + 11 подборов + 3 блок-шота), Мэттьюз (15 + 8 подборов + 5 передач + 5 потерь), Барнс (14 + 7 подборов), Бареа (13 + 5 передач), Новицки (10 + 6 подборов), Харрис (10).

Атланта: Шредер (28 + 7 передач), Белинелли (20 + 3 перехвата), Коллинз (14 + 5 подборов), Принс (10 + 10 подборов).

Юта – Денвер 106:96 (21:30, 28:28, 29:25, 28:13)

Юта: Гобер (18 + 10 подборов + 6 потерь), Беркс (16), Фэйворс (14 + 4 передачи), Джонсон (13), Инглз (11 + 5 подборов + 6 передач), Митчелл (10 + 4 передачи).

Денвер: Бартон (23 + 6 подборов), Миллсэп (19 + 6 подборов + 5 потерь), Харрис (14 + 5 подборов).

Сан-Антонио – Миннесота 107:99 (32:25, 21:24, 34:28, 20:22)

Сан-Антонио: Олдридж (25 + 10 подборов + 4 передачи + 2 блок-шота), Грин (17 + 2 блок-шота), Мюррей (16 + 5 подборов), Гэй (14 + 5 подборов), Андерсон (12 + 9 подборов).

Миннесота: Уиггинс (26 + 5 подборов), Таунс (18 + 13 подборов), Батлер (12), Тиг (11 + 6 передач), Кроуфорд (10 + 5 передач).

Сакраменто – Хьюстон 100:105 (25:26, 23:26, 24:23, 28:30)

Сакраменто: Коли-Штайн (21 + 10 подборов + 3 блок-шота), Хилд (19 + 5 подборов + 4 передачи), Фокс (14 + 5 передач), Лабиссьер (12 + 10 подборов + 5 потерь).

Хьюстон: Харден (27 + 9 передач), Гордон (25), Капела (22 + 17 подборов + 3 перехвата), Андерсон (10 + 5 подборов).

Финикс – Портленд 76:124 (21:29, 14:31, 20:38, 21:26)

Финикс: Бледсо (15 + 5 потерь), Джеймс (12), Букер (12 + 5 подборов), Джексон (11).

Портленд: Лиллард (27 + 5 подборов + 5 передач + 3 блок-шота), Коннотон (24), Тернер (12), Нуркич (11 + 11 подборов + 5 потерь), Нэпьер (10), Дэвис (10 + 7 подборов).