Южненский "Химик" уступил в первом матче группового раунда баскетбольного Кубка Европы

Южненский "Химик" уступил в первом матче группового раунда Кубка Европы FIBA против турецкого "Бююкчекмедже", сообщает официальный сайт соревнований.

Матч завершился со счетом 60:80.

Начали матч команды на высоких скоростях, сопроводив быструю игру отличными бросковыми показателями. И украинский, и турецкий клубы реализовали за первую четверть 60% дальних попыток. Однако гости, несмотря на отсутствие лидеров Райта и Молдовану, которые в Южный не приехали, лучше сыграли в 3-секундной зоне и в быстрых отрывах, настреляв в итоге за 10 минут недопустимые для Химика 24 очка.

Вторую четверть команды начинали при «+5» для турок, но гости организовали рывок, благодаря которому их преимущество стало двузначным. Байкана, который за половину игры набрал 11 очков, поддержал Уокер, который отметился 7 очками подряд. У турков в атаке получалось почти все в то время как у южненцев были серьезные проблемы на обеих сторонах площадки. Лишь под занавес первой половины усилиями Колтера украинский клуб, которому наконец удалось остановить соперника, немного сократил отставание. Но на большой перерыв команды ушли при «-8».

К сожалению для украинских болельщиков, во второй половине доминировал турецкий клуб. Турки лучше двигали мяч, продолжали атаковать с высоким процентом и выигрывали щит. Хозяева так и не сумели остановить Байкана и Уокера, которые были лучшими в своей команде в атаке.

Уверенно выиграв третью четверть, "Бююкчекмедже" продолжил наращивать отрыв и в заключительной десятиминутке. Рывок 11:3 в дебюте четвертой четверти довел преимущество гостей до 24 очков и снял все вопросы в этом матче задолго до финальной сирены. Турки сбавили темп и спокойно довели матч до победы, позволив южненцам немного сократить отставание перед финальной сиреной, сообщает Федерация баскетбола Украины.

Кубок Европы FIBA. Первый тур

Химик – Бююкчекмедже 60:80 (19:24, 12:15, 15:23, 14:18)

Химик: Колтер 16 + 6 передач, Сидоров-7, Павлов 4 + 4 подбора, Петров 4, Эрианс 2 – старт, Рябчук 11, Антипов 9 + 5 подборов, Мальчевский 4 + 7 подбора, Марченко 3, Войналович 0