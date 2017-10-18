"Хьюстон" вырвал победу у "Голден Стэйт", а "Бостон" уступил "Кливленду" в первых матчах НБА нового сезона

Сегодня ночью двумя матчами стартовал 72-й сезон Национальной баскетбольной лиги. Регулярный чемпионат продлится с 17 октября до 11 апреля 2018 года, сообщает официальный сайт соревнований.

В Кливленде финалист Востока в плей-офф-2017 «Кливленд» победил главного фаворита конференции в нынешнем чемпионате «Бостон» – 102:99. Леброн Джеймс сыграл с травмой и набрал за матч 29 очков.

Действующий чемпион «Голден Стэйт» потерял преимущество +16 и уступил победу «Хьюстону» на последних секундах матча – 121:122.

Кливленд – Бостон 102:99 (29:19, 25:19, 18:33, 30:28)

Кливленд: Джеймс (29 + 16 подборов + 9 передач), Лав (15 + 11 подборов), Роуз (14),Краудер (11), Уэйд (8) – старт; Джей Ар Смит (10), Грин (6), Томпсон (5),Шамперт (4), Корвер (0).

Бостон: Браун (25), Ирвинг (22 + 10 передач), Тейтум (14 + 10 подборов), Хорфорд (9 + 7 подборов), Хэйворд (2) – старт; Смарт (12 + 9 подборов), Розир (9),Бэйнс (6), Ларкин (0), Оджелей (0).

Голден Стэйт – Хьюстон 121:122 (35:34, 36:28, 30:26, 20:34)

Голден Стэйт: Карри (22), Дюрэнт (20 + 7 передач + 4 блок-шота + 8 потерь), Томпсон (16),Грин (9 + 11 подборов + 13 передач), Пачулия (6) – старт; Янг (23), Белл (8),Ливингстон (6), Маккоу (4), Уэст (4), Каспи (2), Луни (1).

Хьюстон: Харден (27 + 10 передач), Андерсон (13 + 8 подборов), Капела (12), Ариза(8), Пол (4 + 8 подборов + 11 передач) – старт; Гордон (24), Такер (20), Мба а Муте (14).