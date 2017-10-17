Лидер сборной Украины по баскетболу Таисия Удоденко из-за перелома может пропустить старт отбора на Евробаскет

Лидер женской сборной Украины по баскетболу Таисия Удоденко травмировалась и может пропустить матчи отбора на Евробаскет-2019.

Играя в матче чемпионата Италии в составе команды «Ле Мур Лукка», Таисия Удоденко получила перелом ноги. Впрочем, центровая верит, что успеет восстановиться к матчам с Болгарией и Нидерландами. Слова украинки приводит официальный сайт ФБУ.

«Еще в минувшее воскресенье я подвернула в матче левую ногу и особого значения этому не придала, но потом, когда сделали снимки, то диагностировали перелом кости с внешней стороны. Наложили лангет, передвигаюсь уже неделю именно в таком виде — на костылях.

Читайте такжеНовым главным тренером женской сборной Украины по баскетболу назначили иностранцаПредыдущие прогнозы были - более месяца на восстановление, но на этой неделе должны сделать МРТ, и тогда будет более точный прогноз. От себя скажу, что я настраиваюсь помочь сборной в отборочных матчах в ноябре. Когда мы приедем в расположение национальной команды, уже пройдет месяц после получения травмы, так что я верю в скорое возвращение, тем более форму я в начале сезона набрала хорошую».

Напомним, женская сборная Украины под руководством нового тренера Горана Бошковича уже в ноябре стартует в отборочном цикле к чемпионату Европы-2019.

11 ноября наши девушки сыграют в Амстердаме против сборной Нидерландов, а 15-го примут сборную Болгарии.