"Голден Стэйт" является явным фаворитом нового сезона НБА - букмекеры

Ставки на победу команды принимаются с коэффициентом 1,63 к 1.

Команда национальной баскетбольной ассоциации "Голден Стэйт Уорриорз" является явным фаворитом нового сезона заокеанской лиги, сообщает "Чемпионат". Букмекеры обновили линию на победителя чемпионата. Явным фаворитом считается «Голден Стэйт Уорриорз» (1.63). Следом идут «Кливленд Кавальерс» (5.00), «Бостон Селтикс» (9.70) и «Хьюстон Рокетс» (12.5). Ниже оцениваются шансы «Сан-Антонио Сперс» (13.5), «Оклахома-Сити Тандер» (20.0), «Миннесоты Тимбервулвз» (36.0) и «Вашингтон Уизардс» (46.0). Регулярный чемпионат НБА стартует в ночь на среду матчами «Кливленд Кавальерс» – «Бостон Селтикс» и «Голден Стэйт Уорриорз» – «Хьюстон Рокетс».

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