Клуб Национальной баскетбольной лиги отчислил украинского форварда Боломбоя

Клуб НБА "Юта Джаз" перед стартом сезона отказался от услуг украинского форварда Джоэля Боломбоя.

"Юта" отчислила Боломбоя и сократила список игроков до 17 человек, сообщает официальный сайт НБА.

Уроженец Донецка свой шанс закрепиться в "Юте" упустил во время Летней лиги. Боломбой, будучи одним из самых опытных игроков в своей команде, в двух матчах в среднем за игру набирал скромные 7,0 очка и 6,0 подбора.

В прошлом сезоне Боломбой сыграл в НБА 12 матчей.

После отчисления Джоэля Боломбоя из "Юты" единственным украинцем в НБА стал центровой "Финикса" Алексей Лэнь.