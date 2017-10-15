"Химик" сильнее "Запорожья", а "БИПА-Одесса" переиграла "Николаев" в баскетбольной Суперлиге

Сегодня состоялись два поединка чемпионата Украины по баскетболу в высшем дивизионе.

В очередном туре украинкой Суперлиги «Химик» оказался гораздо сильнее «Запорожья», уверенно победив – 105:78. «БИПА-Одесса» в четвертом периоде разгромила «Николаев» и добыла общую победу – 78:66, сообщает официальный сайт соревнований. «Химик» — «Запорожье» 105:78 (27:18, 24:22, 21:17, 33:21) «Химик»: Колтер (16 + 5 передач), Марченко (6 + 3 передачи), Эрианс (21), Павлов (8 + 8 подборов), Петров (14 + 5 подборов + 3 перехвата) — старт; Мальчевский (10 + 6 подборов), Рябчук (8), Антипов (4), Войналович (1), Сидоров (8), Рахимшаиков (3). «Запорожье»: Кожемякин (2), Овдеенко (6), Мироненко (25 + 7 подборов), Ворник, Ясиненко (9 + 6 подборов) — старт; Буц (4), Анисимов (7 + 4 подбора), Никитин (5), Лукьянов (4), Кондраков (9 + 6 передач), Щепкин (7). «БИПА-Одесса» — «Николаев» 78:66 (12:21, 17:16, 22:22, 27:7) «БИПА-Одесса»: Артамонов (8 + 14 передач), Алферов (2), Эфианайи (22 + 6 подборов + 5 перехватов), Кривцов (9), Тищенко (12) — старт; Слипенчук, Ходов (2), Беликов (12 + 8 подборов), Тихонов (6 + 5 подборов), Волчанов (5 + 7 подборов), Воевода, Балабан. «Николаев»: Носков (12 + 6 подборов), Попов (10 + 5 потерь), Мусиенко (3 + 5 подборов), Онуфриев (3), Кушниров (11 + 5 подборов) — старт; Иванов (5), Аникиенко (8 + 9 подборов), Тонченко (4), Шепиль, Давидюк (10).

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