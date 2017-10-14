Клуб НБА "Атланта Хоукс" передаст права на украинца Гладыря "Кливленд Кавальерс"

Клубы Национальной баскетбольной ассоциации "Кливленд Кавальерс" и "Атланта Хоукс" совершат обмен, в результате которого права на украинского защитника Сергея Гладыря перейдут "Кавальерс", сообщает SportArena со ссылкой на ESPN.

Сергей Гладыр был выбран Атлантой по 49-м номером на драфте НБА 2009 года, однако так пока и не получил шанса попробовать себя в сильнейшей лиге мира. С тех пор он выступал в Европе за испанские "Манресу" и "Фуэнлабраду", французские "Нантер" и "Нанси", а с 2015 года защищает цвета "Монако".

Читайте такжеЛэню не хватило одного матча в стартовом составе "Финикса", чтобы получать на 2,2 миллиона долларов большеПо информации американского телеканала, в ближайшее время "Атланта" и "Кливленд" должны совершить обмен. "Кавальерс" отправят в "Атланту" форварда Ричарда Джефферсона и защитника Кэя Фелдера, а также два пика второго раунда драфта.

Взамен "Кливленд" получит права на Сергея Гладыря и Димитриоса Аргаваниса, который сейчас также выступает в Европе. Ожидается, что после этого "Хоукс" отчислят Джефферсона и Фелдера.

Как сообщал УНИАН, регулярный чемпионат НБА сезона 2017/18 стартует в ночь с 17 на 18 октября.