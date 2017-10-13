"Будивельник", "Днепр" и БИПА выиграли матчи очередного тура баскетбольной Суперлиги

В украинской баскетбольной Суперлиге состоялись очередные матчи регулярного чемпионата, в которых победы одержали столичный "Будивельник", "Днепр" и одесская БИПА, сообщает официальный сайт соревнований.

Киевляне в своем матче разгромили харьковский "Политехник" с разницей в 35 очков - 96:61.

Столичная команда проиграла первую четверть (20:23), после чего не оставила сопернику ни единого шанса в остальных трех 10-минутных отрезках - 29:15, 27:15 и 20:8. Самым результативным игроком этого матча стал Руслан Отверченко из "Будивельника" - 24 очка.

В свою очередь, БИПА одолела "Запорожье-ZOG" - 84:77, а "Черкасские Мавпы" на своей площадке проиграли "Днепру" - 61:79.

Следующие матчи баскетбольной Суперлиги будут сыграны 15 октября.