Южненский "Химик" узнал соперников по группе баскетбольного Кубка Европы

В Мюнхене (Германия) состоялась жеребьевка группового этпа Кубка Европы ФИБА, в результате которой украинский «Химик» (Южный) попал в группу G к турецкому «Бюйюкчекмедже», бельгийскому «Монсу» и косовской «Приштине», сообщает официальный сайт ФИБА.

С турецким клубом в нынешнем сезоне уже встречался в первом раунде квалификации того же турнира «Днепр», который уступил сопернику по сумме двух матчей.

Читайте такжеЮжненский "Химик" с преимуществом лишь в 1 очко обыграл "Истанбул" в квалификации Кубка Европы ФИБАРегулярный чемпионат Кубка Европы начнется 17 октября. В следующий круг выйдут по две лучшие команды из каждой группы.

Календарь «Химика»:

18 октября «Химик» – «Бюйюкчекмедже»

25 октября «Приштина» – «Химик»

31 октября «Монс» – «Химик»

8 ноября «Бюйюкчекмедже» – «Химик»

15 ноября «Химик» – «Приштина»

6 декабря «Химик» – «Монс»