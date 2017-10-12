Сборная Украины по баскетболу попала в топ-20 рейтинга ФИБА, взлетев с 38-го места на 19-е

Международная федерация баскетбола (ФИБА) представила обновленный рейтинг национальных сборных. В нем сборная Украины сделала внушительный рывок с 38-го места на 19-е место в мире.

При этом украинская команда также заняла 12-ю строчку в списке сильнейших сборных Европы.

Читайте такжеГлавный тренер сборной Украины по баскетболу Мурзин: Обидно, что в каждой команде-участнице Евробаскета был игрок из НБА – кроме сборной УкраиныКак сообщал УНИАН, в сентябре сборная Украины во второй раз в истории вышла в плей-офф чемпионата Европы по баскетболу. В 1/8 финала Евробаскета-2017 украинцы уступили команде Словении - будущему триумфатору турнира.

Лидером мужских сборных на планете остается команда США. Также в топ-5 входят команды Испании, Сербии, Франции и Аргентины.