"Днепр" в Киеве обыграл "Будивельник" в рамках баскетбольной Суперлиги

Состоялись два поединка очередного тура баскетбольной Суперлиги. "Днепр" в столичном Дворце спорта обыграл в центральном матче недели "Будивельник", сообщает официальный сайт ФБУ.

Самым результативным в составе гостей был центровой "Днепра" Сергей Загреба (18 очков). У "строителей" 22 очка набрал Брэндон Филдс, но они не помогли киевлянам одержать победу.

В другом поединке «Черкасские Мавпы» победили «Политехник».

"Будивельник" — "Днепр" – 77:86 (17:16, 16:27, 25:18, 19:25)

Будивельник: Дугат (10 + 6 передач), Филдс (22 + 4 подбора + 5 потерь), Месяц (5), Винтоняк (2), Анисимов (8 + 5 подборов) — старт; Отверченко (10), Крутоус (8), Дроздов (8 + 5 подборов), Конате (3), Сандул (1).

Днепр: Вильховецкий (3 + 7 передач), Мишула (12 + 4 подбора + 5 передач + 4 потери), Ревзин (5), Тимофеенко (9 + 5 подборов), Дзюба (6) — старт; Загреба (18 + 8 подборов), Глебов (16 + 4 передачи), Шундель (6 + 5 передач), Закурдаев (5), Шевченко (3), Сизов (3).

"Черкасские Мавпы" – "Политехник" – 91:77 (19:11, 27:24, 24:19, 21:23)

Черкасские Мавпы: Маринов (25 + 4 передачи), Джефферсон (19 + 9 подборов + 3 блок-шота), Кобец (16), Бояркин (8 + 13 передач + 3 перехвата), Конев (7), Ткаченко (4 + 3 блок-шота), Попович (4), Дейна (4), Липовцев (2 + 4 перехвата), Крысько (2), Руслов, Нагорный.

Политехник: Барнс (29 + 11 подборов + 3 перехвата + 7 потерь), Рочняк (15 + 8 подборов), Вуйович (13 + 10 подборов), Козлов (8 + 5 подборов + 5 передач + 5 потерь), Йованович (6), Хаджишехович (2), Рудаков (2), Кузнецов (2), Тарасенко, Спасич.