Украинский "Химик" сыграет в групповом турнире Кубка Европы ФИБА
23:53, 11 октября 2017Баскетбол
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Южненцы стали одной из трех лучших команд среди неудачников квалификации.
"Химик" сыграет в основном турнире Кубка Европы ФИБА / fbu.ua
Южненский «Химик» несмотря на поражение во втором раунде квалификации Кубка Европы ФИБА от турецкого «Истанбула» (90:89 в первом матче и 68:76 во втором) сыграет на групповой стадии турнира, сообщает пресс-служба Федерации баскетбола Украины.
Команда Виталия Степановского, согласно новым правилам ФИБА, получила путевку в группу как один из трех лучших коллектив среди вылетевших, у которого наименьшая разница очков.
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