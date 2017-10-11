Украинский "Химик" сыграет в групповом турнире Кубка Европы ФИБА

23:53, 11 октября 2017
Баскетбол
179

Южненцы стали одной из трех лучших команд среди неудачников квалификации.

Южненский «Химик» несмотря на поражение во втором раунде квалификации Кубка Европы ФИБА от турецкого «Истанбула» (90:89 в первом матче и 68:76 во втором) сыграет на групповой стадии турнира, сообщает пресс-служба Федерации баскетбола Украины.

Команда Виталия Степановского, согласно новым правилам ФИБА, получила путевку в группу как один из трех лучших коллектив среди вылетевших, у которого наименьшая разница очков.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #баскетбольные еврокубки#Химик Кубок Европы ФИБА