"Химик" проиграл "Истанбулу", но еще не потерял надежду выйти в группу Кубка Европы ФИБА

Южненский «Химик» во втором матче второго раунда квалификационного турнира Кубка Европы ФИБА на своей площадке проиграл турецкому «Истанбулу» со счетом 68:76. Подопечные Виталия Степановского с первой четверти находились в статусе догоняющих, иногда сокращая отставание от соперника до одного-двух очков. Однако, на последних минутах матча гостям удался небольшой отрыв, который и позволил им победить с разницей «+8».

Первый матч украинцы, напомним, выиграли «+1». Таким образом общая разница противостояния, которая для «Химика» составляет «-7» еще оставляет для команды шансы пробиться в групповой турнир, как одному из трех лучших выбывших коллективов. Все будут решать 8 пар, играющие свои матчи позже, сообщает Xsport.

«Истанбул» вышел в группу F, где соперником турок будут «Лукойл Академик» из Болгарии, румынский «Клуж» и «Динамо» из Тбилиси.

Кубок Европы FIBA. Второй квалифай-раунд. Второй матч

«Химик» (Украина) – «Истанбул» (Турция) 68:76 (16:22, 15:14, 19:22, 18:18)

«Химик»: Колтер (8 + 6 передач), Рябчук (8 + 4 передачи + 3 перехвата), Павлов (8), Эриэнс (7 + 7 подборов), Петров (9 – 4 потери) – старт; Мальчевский (8), Марченко (2), Антипов (5), Сидоров (13)

«Истанбул»: М. Томпсон (17 + 7 передач), Дулкис (6), Чевик (3), Бирчевич (17), Бува (10 + 5 подборов) – старт; Караман (4), Демирель (3), Бакнер (2), Докуйан (11)