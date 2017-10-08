"Днепр" разгромил одесскую БИПУ в матче баскетбольной Суперлиги

В Днепре завершился матч 3-го тура украинской баскетбольной Суперлиги, в котором "Днепр" разгромил одесскую БИПА, сообщает официальный сайт соревнований.

Матч завершился со счетом 89:67.

Хозяева площадки имели преимущество на протяжении второй половины игры, обеспечив себе преимущество в 22 очка.

В первых двух четвертях команды обменялись победми с разницей в 7 очков. Если стартовую 10-минутку выиграл "Днепр" - 23:16, то затем одесситы перехватили инициативу - 13:20.

А после 15-минутного перерыва хозяева полностью завладели ходом игры и только наращивали свой перевес - 23:12 и 30:19.

Самым результативным игроком в этом матче стал Станислав Тимофеенко ("Днепр"), на счету которого 17 очков.

Как сообщал УНИАН, единоличным лидером турнирной таблицы Суперлиги, на данный момент, является киевский "Будивельник", на счету которого 3 победы в 3 играх.

Днепр – БИПА-Одеса – 89:66 (23:16, 13:20, 23:12, 30:18)

Днепр: Вильховельский 11 очков + 1 подбор, Ревзин 4 + 6 передач, Тимофеенко 17 + 5, Дзюба 12 +4, Мишула 14 +2 + 5 передач; Загреба 4 + 4, Шундель 7 + 2, Закурдаев 3, Санон 2, Шевченко 3 + 5, Глебов 4 + 3, Сизов 8 + 3.