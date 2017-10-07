"Будивельник" и "Химик" разгромили соперников, а "Мавпы" обыграли "Запорожье" в баскетбольной Суперлиге

Состоялись матчи 3-го тура чемпионата Украины.

Сегодня состоялись три матча украинской баскетбольной Суперлиги, сообщает официальный сайт соревнований. В рамках третьего тура "Химик" дома уверенно обыграл "Политехник", набрав 100 очков. "Запорожье" дома проиграл "Черкасским Мавпам" – 71:77. А "Будивельник" одержал крупную победу в гостях над "Николаевом". "Запорожье" — "Черкасские Мавпы" - 71:77 (20:24, 14:10, 21:12, 16:22) Запорожье: Кондраков (12), Щепкин (15), Мироненко (6 + 6 подборов), Ворник (4 + 11 подборов), Анисимов (3 + 4 подбора) — старт; Кожемякин (18), Овдеенко (9), Ясиненко (4 + 7 подборов), Никитин (0). Черкасские Мавпы: Бояркин (7 + 5 подборов + 4 передачи), Кольченко (22 + 5 подборов), Конев (10 + 5 подборов), Липовцев (0 + 3 перехвата), Джефферсон (20 + 8 подборов) — старт; Кобец (13), Руслов (5), Ткаченко (0). "Химик" – "Политехник" - 100:73 (30:17, 27:15, 22:17, 21:24) Химик: Павлов (17), Колтер (15 + 5 передач), Марченко (12), Петров (11 + 7 подборов + 4 передачи), Арианс (8 + 5 подборов + 4 передачи) – старт; Мальчевський (10), Сидоров (9 + 4 передачи), Антипов (8 + 6 подборов), Рябчук (4 + 6 подборов+ 4 перехвата), Рахимшаиков (4), Войналович (2). Политехник: Йованович (17 + 5 подборов+ 4 передачи), Рочняк (16 + 9 подборов – 4 потери), Барнс (8), Хаджишехович (7), Козлов (5) – старт; Вуйович (9 + 6 подборов), Тарасенко (6 + 4 подбора), Ружаков (5), Кузецов (0), Спасич (0). "Николаев" – "Будивельник" – 67:96 (20:21, 16:25, 15:23, 16:27) Николаев: Попов (10 + 4 передачи), Мусиенко (5), Иванов (3), Давыдюк (5 + 5 подборов), Кушниров (10) – старт; Шостуха (4), Аникиенко (17 + 6 подборов + 2 блок-шота), Носков (2 + 5 передач), Тонченко (2), Шепиль (2), Д. Бобров, Онуфриев (7) Будивельник: Б. Филдс (10 + 5 подборов + 13 передач), Дугат (11 + 7 передач + 3 перехвата), Месяц (9), Винтоняк (8), М. Анисимов (9) – старт; Бристол (2 + 5 подборов), Конате (9 + 6 подборов), Сандул (6 + 6 подборов), Дроздов (3), Крутоус (13), Отверченко (16)

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