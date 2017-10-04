Матч всех звезд НБА впервые пройдет не в формате Восток - Запад

В 2018-м году Матч всех звезд Национальной баскетбольной ассоциации впервые пройдет без разделения команд на Восток и Запад, сообщает SportArena со ссылкой на ESPN.

Процесс голосования останется неизменным. Каждую конференцию на Матче всех звезд представят по 12 баскетболистов: пять игроков поедут на Матч всех звезд по итогам голосования болельщиков (50% влияния на итоговые результаты), действующих игроков (25%) и журналистов (25%), а резервистов выберут тренеры тех клубов, которые будут лидировать в конференциях за месяц до проведения Звездного уик-энда в Лос-Анджелесе. Стив Керр (Голден Стэйт) и Брэд Стивенс (Бостон) во второй раз подряд не смогут возглавить сборные на Матче всех звезд.

Читайте такжеИгрок клуба НБА отказался от части зарплаты, чтобы сохранить состав командыПосле определения 24 участников Матча всех звезд в дело вступят капитаны двух сборных, которые по очереди выберут игроков без привязки к конференции и сформируют две команды. Капитанами станут те баскетболисты, которые получат наибольшее количество голосов в своей конференции.

Перед Матчем всех звезд каждая команда выберет благотворительную организацию в Лос-Анджелесе или в США, для которой игроки коллективно будут делать пожертвования.

Имена капитанов сборных и фигурантов стартовых пятерок будут озвучены 18 января, а 23 января главные тренеры представят список резервистов.

Матч всех звезд-2018 состоится 18 февраля в Лос-Анджелесе на арене Стэйплс-центр.