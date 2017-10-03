Новым главным тренером женской сборной Украины по баскетболу назначили иностранца

Федерация баскетбола Украины заключила соглашение с новым главным тренером женской сборной Украины. Им стал Горан Бошкович, который в последнее время возглавлял черногорский клуб "Будучность".

Новый главный тренер национальной команды уже начал формировать свой штаб, в который войдут Инна Кочубей, которая также остается на посту главного тренера молодежной сборной Украины, и Срджан Радулович, который сейчас работает в Бердянске.

Напомним, что ранее исполняющим обязанности главного тренера сборной был украинец Кирилл Большаков. Впоследствии он также занял пост главного тренера итальянского клуба Серии А "Канту", что сделало невозможной его дальнейшую работу во главе женской сборной в отборе на Евробаскет-2019.

Отметим, что первый официальный матч с новым главным тренером украинки сыграют уже 11 ноября в Амстердаме против сборной Голландии.