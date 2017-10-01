"Днепр" обыграл "Политехник" в матче баскетбольной Суперлиги

В Харькове в СК "Локомотив" состоялся заключительный поединок 1-го тура чемпионата Украины в баскетбольной Суперлиге. "Политехник" принимал "Днепр" и потерпел поражение со счетом 72:84, сообщает официальный сайт соревнований.

В дебюте поединка лидеры гостей Дзюба и Загреба реализовали все свои броски и помогли «Днепру» выиграть стартовую десятиминутку - 23:16.

Во второй четверти лучшими были харьковчане - 26:13, которые и повели в общем счете.

В третьей четверти "Днепру" вновь удалось перехватить инициативу (23:12) благодаря лидерской игре своего капитана Тимофеенко.

В четвертой четверти харьковчане стали значительно чаще ошибаться, допустили много потерь, отдали свой щит и в итоге отпустили «Днепр» - 18:25. Гости, которые матч проводили более широкой ротацией, довели преимущество до двузначного.

Самым результативным игроком матча стал Станислав Тимофеенко (19 очков + 7 подборов + 6 передач).