"Николаев" выиграл у "Запорожья" в матче баскетбольной Суперлиги

В Николаеве завершился матч 1-го тура чемпионата Украины по баскетболу среди команд Суперлиги, в котором "Николаев" принимал "Запорожье" и завоевал первую победу в нынешнем сезоне, сообщает официальный сайт соревнований.

Матч завершился со счетом 73:65.

Команды на равных провели первую чветрть - 15:15, после чего гости из Запорожья вышли вперед во второй четверти и по итогам первой половины игры - 10:14 и 25:29. Впрочем, после большого перерыва хозяева площадки перехватили инициативу - 25:14 в третьей 10-минутке и 23:22 - в заключительной четвертой.

Самым результативным игроком матча стал Константин Аникеенко из "Николаева", на счету которого 15 очков.

Как сообщал УНИАН, накануне, в первых матчах чемпионата, свои первые победы одержали киевский "Будивельник" и "Химик" из Южного.