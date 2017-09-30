Звезда НБА получил 20 долларов на обед от фаната

Самый результативный европейский игрок в истории Национальной баскетбольной ассоциации немец Дирк Новицки получил послание от фаната, к которому были приложены 20 долларов, сообщил сам игрок в своем Twitter.

"Получил это от поклонника сегодня впервые в карьере... Высоко оценил", подписал Новицки снимок, на котором он держит письмо от болельщика и купюру достоинством в 20 долларов.

Письмо фаната гласит: «Ты делал скидки в последние шесть лет, чтобы помочь команде подписывать новых талантов и выиграть титул. Обед за мой счет». Болельщик, видимо, имел в виду, что игрок шел на уступки перед подписанием контракта, чтобы клуб мог сэкономить и позволить себе заполучить других игроков.

Новицки по действующему контракту зарабатывает 25 миллионов долларов в год. Игрок выступает в «Далласе» с 1998 года, однажды в карьере вместе с командой становился чемпионом НБА - в 2011 году