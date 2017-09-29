"Будивельник" и "Химик" одержали первые победы в новом сезоне баскетбольной Суперлиги

В Киеве и Одессе состоялись первые матчи нового сезона чемпионата Украины по баскетболу среди команд Суперлиги, где "Будивельник" обыграл "Черкасские Мавпы", а БИПА уступила "Химику" из Южного, сообщает официальный сайт соревнований.

"Будивельник" обыграл "Черкасские Мавпы" с разгромным счетом 87:53, а "Химик" выиграл в Одессе - 68:84.

БК “Будивельник” – БК “Черкасские Мавпы” 87:53 (24:12, 17:9, 21:22, 25:10)

Самые результативные:

БК “Будивельник”: Отверченко 19оч, 9пб; 13оч, 9 пб.

БК “Черкасские Обезьяны”: Кольченко 16оч; Маринов 13оч.

БИПА-Одесса – Химик (Южный) – 68:84 (18:18, 12:23, 17:23, 21:20)

Самые результативные

БИПА-Одесса: Тищенко – 14 очков, 6 подборов.

Химик: Колтер – 24 очка, Павлов – 14; Петров – 13 очков, 11 подборов.