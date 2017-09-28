В пятницу стартует чемпионат Украины по баскетболу среди команд Суперлиги (видео)

16:13, 28 сентября 2017
Баскетбол
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В новом сезоне примут участие 8 команд.

Стартует новый сезон украинской Суперлиги / fbu.kiev.ua

В пятницу, 29 сентября, стартует новый сезон баскетбольной Суперлиги Пари-Матч, сообщает Федерация баскетбола Украины.

В регулярном чемпионате сыграют 8 команд: Будивельник (Киев), Химик (Южный), Днепр, Черкасские Мавпы, БИПА-Одесса, Запорожье-ZOG, Николаев и Политехник (Харьков).

Регулярный чемпионат пройдет в 4 круга. Затем все его участники продолжат борьбу в плей-офф.

Согласно расписанию турнира в первом туре играют:

29 сентября

Будивельник – Черкасские Мавпы 19:00

БИПА-Одесса – Химик 19:00

30 сентября

Николаев – Запорожье-ZOG 16:00

1 октября

Политехник – Днепр 14:00

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Теги: #баскетбол Суперлига#Будивельник баскетбол#Химик баскетбол