В пятницу стартует чемпионат Украины по баскетболу среди команд Суперлиги (видео)

В новом сезоне примут участие 8 команд.

В пятницу, 29 сентября, стартует новый сезон баскетбольной Суперлиги Пари-Матч, сообщает Федерация баскетбола Украины. В регулярном чемпионате сыграют 8 команд: Будивельник (Киев), Химик (Южный), Днепр, Черкасские Мавпы, БИПА-Одесса, Запорожье-ZOG, Николаев и Политехник (Харьков). Регулярный чемпионат пройдет в 4 круга. Затем все его участники продолжат борьбу в плей-офф. Согласно расписанию турнира в первом туре играют: 29 сентября Будивельник – Черкасские Мавпы 19:00 БИПА-Одесса – Химик 19:00 30 сентября Николаев – Запорожье-ZOG 16:00 1 октября Политехник – Днепр 14:00

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