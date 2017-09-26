Киевский "Будивельник" вылетел из баскетбольной Лиги чемпионов, проиграв в квалификации

Киевский "Будивельник" проиграл по сумме двух матчей своему сопернику во 2-м квалификационном раунде баскетбольной Лиги чемпионов. Оппонентом украинского клуба был белорусский "Цмоки-Минск".

После поражения на выезде, которое случилось в воскресенье со счетом 64:69, столичные "будивельники" на арене Дворца спорта также проиграли - 53:60.

Таким образом, дальше в Лиге чемпионов борьбу продолжит белорусский клуб.