Главный тренер сборной Украины по баскетболу Мурзин: Обидно, что в каждой команде-участнице Евробаскета был игрок из НБА – кроме сборной Украины

На минувшей неделе в Турции завершился чемпионат Европы по баскетболу. Главное событие континента в этом виде спорта для украинской команды оставило двоякое впечатление. С одной стороны, команда в далеко не оптимальном составе выиграла два матча группового турнира в Израиле и вышла в плей-офф, который проходил в Турции, с другой – практически «без шансов» проиграла в первом же матче второго этапа – 1/8 финала – будущему победителю европейского первенства команде Словении. УНИАН побеседовал с главным тренером сборной Украины Евгением Мурзиным, который подвел итоги выступлению команды на Евробаскете, оценил турнир в целом и рассказал о перспективах главной команды страны в свете приближающегося отборочного турнира ЧМ-2019.

Евгений Викторович, прежде всего, подведите, пожалуйста, общие итоги Евробаскета для сборной Украины…

В первую очередь, не получилось собрать сильнейший состав, это наша самая главная проблема. Рассчитывали на игроков НБА (Алексей Лэнь, Джоэль Боломбой – УНИАН), рассчитывали мы на Пуха Джеттера. Плюс – травмы. Непосредственно перед Евро травмировался Фесенко, травму и последующую операцию перенес Гладырь… Это все игроки, которые могли существенно усилить нашу сборную. К сожалению, мы поехали на чемпионат Европы не сильнейшим составом.

Несмотря на все проблемы, наша команда выиграл два сложнейших матча в группе - против сборной Грузии с ярко выраженным лидером, звездой НБА Запзой Пачулией в составе и у хозяев группового турнира, команды Израиля. Победа над хозяевами всегда, в любых условиях, вдвойне важна и почетна. За счет чего, прежде всего, удалось сломить сопротивление соперника в этих матчах?

Да, безусловно, сборная Грузии – очень хорошая команда. К тому же, после феерической победы на старте турнира над командой Литвы – они однозначно были фаворитами в этом матче. С другой стороны, мы очень сильно в психологическом плане, настроились на эту игру. У нас очень многое получалось. Мы набрали 88 очков. Это, наверное, лучший показатель нашей команды, если не брать товарищескую игру со сборной Румынии. То есть, в официальных матчах, однозначно – лучший. В частности, мы хорошо попадали дальние 3-очковые броски, четыре игрока набрали больше 10 очков. Настоящим лидером команды проявил себя Денис Лукашов, который был близок к триппл-даблу. На его счету 17 очков, 11 результативных передач, 8 подборов, показал просто сумасшедшую игру. Считаю, что мы полностью заслуженно выиграли у Грузии, что, безусловно, придало команде уверенности, появился шанс попасть в Стамбул, на плей-офф чемпионата Европы. Впоследствии мы этим шансом сполна воспользовались.

Что касается матча с Израилем, то он начинался еще в холле арены, когда мы всей командой столпились у большого экрана и смотрели концовку матча Грузия-Италия. Сборная Украины перед последним туром, к сожалению, не зависела сама от себя. Когда же сборная Италии в драматичной концовке выиграла, мы поняли, что у нас есть реальный шанс – нужно обыгрывать израильтян и мы гарантированно выходим в следующий раунд соревнований. Так и произошло. Игра с хозяевами группового турнира была тяжелой в первой четверти. Потом, как мне показалось, мы поймали кураж, всё получалось, хорошо защищались, было очень много красивых моментов… Дальше мы уже контролировали игру.

Кроме того, у нас были игры, в которых мы также могли победить. Очень важная, с точки зрения психологии, была первая игра с Германией, где были определенные шансы. К сожалению, мы не смогли сдержать их лидера Шрёдера и, в итоге, проиграли. Эта игра, я так понимаю, в моральном плане нас немного подкосила. В следующих играх у нас сквозила неуверенность в своих действиях, это было видно невооруженным глазом. К счастью, мы сумели перебороть этот свой существенный недостаток к игре с Грузией.

У команды была трудная дорога в Стамбул, на плей-офф, где проиграли с крупным счетом уже в первом матче. Сказались ли на физической форме игроков трудности перелета, или соперник действительно намного сильнее?

Я бы не сказал, что мы были в каких-то особых условиях перед матчем в Турции. У нас было два дня на восстановление после группового этапа, все четыре команды, которые вышли в плей-офф, летели одним чартером из Израиля в Турцию. Повторюсь, у нас было два дня, чтобы подготовиться к игре со словенцами. Ничего слишком трудного или необычного в этом не было.

Вы сказали о том, что прекрасно проявил себя в матче с Грузией Лукашов, но все говорят об Артеме Пустовом, как о главном герое нынешнего чемпионата Европы в составе сборной Украины. Кого бы вы еще выделили в нашей команде?

У нас отлично играли Мишула, Кравцов. К сожалению, из-за небольших травм они пропускали ключевые игры группового этапа, где мы бы могли еще побороться за победу. Но не это главное. Травмы – это постоянно явление в спорте, никуда от этого не денешься. Я бы хотел прежде всего выделить нашу команду, командный дух ребят. Команду, которая сначала вообще попала на этот чемпионат Европы, команду, которая потом попала в число 16 лучших, плей-офф. Я бы не стал кого-то выделять особо. У кого-то что-то не получалось, но команда была цельной. Хорошая была атмосфера. Давно не виделись, собрались, я считаю прекрасно провели время и турнир. У меня остались очень хорошие воспоминания от Евробаскета-2017.

Оцените игру Пустового. Считаете ли его ключевым игроком команды?

Мы сейчас подвели итоги турнира. Исходя из чистой статистики самым результативным игроком в нашей команде стал Пустовой. Он набирал в среднем 15,4 очка за игру. Я считаю это прекраснейший показатель. Все остальные игроки набирали меньше 10 очков. Цифры статистики говорят сами за себя. Я думаю, что он был лидером команда на этом Евробаскете.

На этот турнир наша команда ехала, мягко говоря не в роли фаворита, но задачу-минимум выполнила, вышла в плей-офф. Это с учетом отсутствия ряда игроков, фактически всей стартовой пятерки и прочих-прочих проблем… С учетом всех проблем вы довольны выступлением сборной Украины?

Как тренер, я всегда думаю, что могли выступить лучше. Могли… Даже в этом составе, с этими травмами. Я верю в этих ребят, в их потенциал, и мне кажется, что мы могли выступить немного лучше. Может где-то могли зацепить третью победу в группе, могли выйти в плей-офф не сразу на словенцев, а на более удобного соперника. Всё это могло быть.

Словения объективно сильнее нашей команды? Нам просто не повезло с сеткой в плей-офф?

Словения – объективно сильнее. Очень хорошая команда, она мне очень нравится, очень сильная сыгранная. Мы ее изучали, а сейчас она нас продолжает преследовать. Сейчас играли, в группе второго этапа отбора ЧМ-2019 мы будем играть вместе, если пройдем первый этап, еще на Евробаскете-2013, кстати, в Словении, играли с хозяевами за 5-6 места. Она нас постоянно преследует эта команда, всегда рядом… (смеётся).

Чего не хватает украинскому баскетболу, для того, чтобы на равных бороться с ведущими командами Европы?

Очень обидно мне, смотря на другие команды в нашей подгруппе в Израиле, что в каждой команде был игрок НБА – кроме сборной Украины. Германия – Шрёдер, Литва – Кузьминскас, Валанчюнас, Матеюнас, Израиль – Каспи, Белинелли – был в составе сборной Италии. Да и вообще, ни в одной команде не обошлось без игрока из НБА.

Почему у нас не получается вызвать игрока из НБА? Вот это самый главный вопрос. У нас очень хороший потенциал. У нас есть Лэнь, Боломбой, Михайлюк, у нас есть куча молодых игроков, которые выступают в NCAA (студенческая американская лига), которые со временем вырастут в хороших игроков. С ними надо работать, с ними надо общаться…

Нынешний турнир ознаменовался массовым провалом лидеров – Франция и Литва вообще остались без медалей, Испания смогла завоевать лишь бронзу. Чем объясните?

Сложно мне сказать… Честно говоря, я был удивлен выступлением сборной Испании. Я смотрел их матчи в подгруппе – это была мощная команда, ничто не предвещало провала. Смена поколений очень безболезненно прошла для Испании. Однако игра Словении – с такой самоотдачей, концентрацией, верой в себя… Они провели эту игру просто фантастически, они не просто выбили Испанию. Они фактически уничтожили фаворита Евробаскета – так можно охарактеризовать победу с разницей в 20 очков. Достаточно солидный перевес.

Франция? Я тоже смотрел игры этой команды по ТВ во время Евробаскета – с Финляндией, той же Словенией – меня безусловно удивила игра этой команды. Хороший состав у них был, прочией хорошие показатели. Наверное, причины лежат не на поверхности, а где-то внутри команды, нам они не доступны.

Поздно начали подготовку? Не набрали форму?..

Мне сложно сказать. По именам сборная Франции – очень сильная, безусловный претендент на медали турнира.

То же самое можно сказать и про сборную Литвы. Возможно, новый тренер – новые требования. Не притерлись с игроками друг к другу. Мне сложно как-то комментировать эту ситуацию.

Еще одной командой-неожиданностью этого турнира со знаком «плюс» стала сборная Латвии во главе с бывшим тренером киевского «Будивельника» Айнарсом Багатскисом. Для вас это неожиданность, или команда показала свой потенциал, который был виден специалистам и ранее?

Очень интересная команда, очень мне нравится она, играет в открытый баскетбол, очень много 3-очковых бросков. Плюс, приехали практически все сильнейшие игроки команды. Я общался с Багатскисом, это его самый сильнейший состав за то время, что он работает со сборной Латвии. Ему удалось собрать всех лучших игроков именно на этот Евробаскет. Этим обусловлен успех команды. Ребята играют в хороших клубах, на хорошем уровне, являются лидерами в своих командах.

Это не неожиданность. Если бы не Словения, которой они проиграли в самом ярком и результативном матче турнира в 1/8 финала (97:103), команда могла бы претендовать место в четвертке сильнейших. По игре, по всему… Очень яркая и сильная команда.

В чем феномен сборной Словении? Или это «калиф на час»?

Я думаю, что это был единственный шанс у команды проявить себя на международной арене. То точечно усиление с Рэндольфом, которое они провели на позиции четвертого номера, очень сильно помогло команде. Уже слышали, что Драгич больше не будет выступать за сборную, тот же Видмар уже в возрасте. Я думаю, что это их сильнейший состав, который был на Евробаскете, больше они такой уже не соберут. И нынешнее выступление – это был звездный час команды на долгую перспективу.

Я думаю, именно этим был обусловлен успех команды на Евробаскете.

Вопрос про судейство. Многие команды были недовольны качеством обслуживания матчей рефери на Евробаскете. Конфликт между Евролигой и ФИБА-Европы привел к тому, что арбитры, которые обслуживают матчи самого престижного клубного турнира Старого Света, вынуждены были пропустить чемпионат Европы…

Очень многие команды выражали недовольство работой арбитров. Скажем так, очень многие рефери не соответствовали уровню турнира.

Конкретно, сборная Украины столкнулась с такими проблемами?

Мы не проигрывали матчи в 1-2 очка, чтобы сказать, что судьи непосредственно повлияли на иход матча. Те матчи, которые мы проиграли, мы проиграли заслуженно. Там никаких вопросов быть не может.

Вернувшись с Евробаскета, мы - с корабля на бал - попадаем в начало внутренней Суперлиги. Полный календарь турнира в этом году был опубликован за несколько недель до старта. Такого в отечественном баскетболе уже не было давным-давно. Самоорганизация внутреннего турнира отражается на сборной?

Это работа Федерации, очень кропотливая работа, где учтены все пожелания тренеров команд. Пока у нас не будет сильнейшего чемпионата по всем параметрам – организация, структурированность, план-календарь, нашим клубам тяжело будет бороться с ведущими клубами, а нашей сборной соответственно – с другими национальными командами.

Один из показателей силы сборной – сила национального чемпионата. И ФБУ стремится к этому. Я думаю это будет наиболее интересный чемпионат за последние годы. Судя по предварительным товарищеским играм, которые прошли в Днепре и Николаеве, который предстоят сейчас в Запорожье. Не могу сказать, что я в полном объеме следил за предсезонными играми, но за результатами точно следил. На основе этого могу сделать вывод, что буде однозначно меньше «проходных» игр, где победитель известен заранее.

Считаю, что это хорошо, Федерация стремится к этому, уверен, что ФБУ будет прилагать все усилия чтобы было побольше зрителей на матчах, чтобы была борьба в каждом матче, турнирная борьба до конца соревнований, а не чемпион будет определен заранее. Поэтому предстоит очень серьезный и интересный чемпионат, я с нетерпением жду его начала.

Какова в новом сезоне будет конкуренция в Суперлиге? Стоит ли ожидать команды-открытия? Или у нас ведущие игроки предпочитают консервативные взгляды, те команды, которые проверенные временем?

Сложный вопрос. Я думаю, что те четыре команды, которые были наверху в прошлом сезоне, они и будут бороться за медали в нынешнем сезоне. Хотя, я бы харьковскую «Политехнику» не сбрасывал со счетов, я бы и Запорожье не сбрасывал, зная серьёзность намерений руководства клуба, да и в Николаеве новый президент, налаживается структура клуба, возрождается работа…

Я жду сенсации и верю в то, что они будут.

Я статистически в основном следил за предсезонкой, времени отвлекаться на что-то кроме Евробаскета практически не было. Но, по именам, по результатам я думаю, что будет интересный чемпионат.

То есть, вопрос «Будивельник» или «Химик» на сегодняшний день в украинском баскетболе так не стоит?

Думаю, что нет. Например, сегодня можно сказать про сильный клуб из Днепра, который накануне выиграл матч у серьезной турецкой команды в Кубке Европы ФИБА. Первая победа на международной арене, к тому же гостевая. С чем мы должны поздравить днепрян. Будут в этом сезоне команды, которые готовы бороться за самые высокие места в чемпионате.

Пресловутый вопрос легионеров. Как вы лично к нему относитесь? Помогает ли украинским баскетболистам присутствие в команде американца? Или лучше, чтобы наши игроки имели больше времени на площадке и в борьбе набирались опыта?

Я не против легионеров. Я бы хотел, чтобы это были легионеры высочайшего класса. Чтобы это были звезды. Тогда наши игроки будут учиться, расти, будет интересно. Если же это игроки посредственные, тогда, конечно, лучше бы, чтобы на их месте играли наши игроки.

Очень хотелось бы, чтобы приезжали игроки высочайшего уровня. Тогда поднимется уровень чемпионата в целом, конкурентность в каждой отдельной команде, будет борьба за место в составе…

Вместе с тем, подчеркну, что этот вопрос вообще не касается игроков сборной. Эти игроки в любом случае, имеют твердое место на площадке в своем клубе.

Евробаскет - позади. Накануне президиум ФБУ продлил Ваши полномочия на посту тренера сборной Украины. В ноябре стартует отборочный турнир к ЧМ-2019, где в соперниках сборной Украины будут участники плей-офф Евробаскета Турция и Латвия, а также сборная Швеции? Какими вы видите перспективы команды? Может ли сборная Украины побороться не только за место в тройке, но и повыше? Считаете ли команду Швеции явным аутсайдером?

Пока не известны составы команд говорить что-то преждевременно. Я видел игру команды Швеции против сборной Боснии и Герцеговины и имею поверхностное представление о сборной Швеции. В любом случае, неудобная будет для нас команда, потому что все игроки с поставленным хорошим броском, скоростные, как у нас говорят «бегущие», легкие, подвижные. Есть два натурализованных американца. Думаю, очень непростая стартовая игра отбора ЧМ-2019 будет 23 ноября.

Следующая игра у нас будет с Турцией – 26 ноября. От этих двух игр очень многое зависит. Старт команды в любом турнире, отбор ЧМ не исключение – очень важен с разных точек зрения. Положение в турнирной таблице, психологическое состояние команды, перспективы на будущее… В этих двух играх мы должны показать очень хороший баскетбол, обыграть обе команды. У нас будет мало времени на подготовку, выделяется «окно» всего в 10 дней для национальных сборных. Плюс перелеты, у нас будет всего 5-6 дней до подготовки. Но я уверен в ребятах, в их физической подготовке и моральном настрое на турнир. С оптимизмом и нетерпением жду ноября, старта отбора ЧМ.

Как мы говорили выше, уже известно, что потенциальными соперниками на втором этапе будут команды Испании, Черногории, Словении и Беларуси. Две из них – действующий чемпион и бронзовый призер Евробаскета. Считаете ли вы реальным при таком составе попадание команды в первую тройку на втором этапе и, соответственно, в число участников ЧМ?

Скажем так… Я один из немногих кто верит в это. Действительно, при наличии полного состава конкурентов, если никто сенсационно не вылетит на первом же этапе отбора, шансов у сборной Украины будет очень мало. Но я верю. Верю в то, что мы можем сделать маленькое чудо, маленький подвиг, может даже большой подвиг… Вопрос не в словах. Мне кажется, что это нам по плечу.

Что касается составов команд по персоналиям, то пока еще неясно будут ли играть в национальных сборных представители команд-участниц Евролиги. Это очень важный, едва ли не ключевой вопрос на данный момент. Пока нет договоренности между ФИБА и Евролигой, и, возможно, Евролига не собирается предусматривать окна для национальных сборных, для отбора на ЧМ-2019. В связи с этим, пока нет четкого понимания состава команд. Если Евролига не отпустит игроков своих команд, создаст такие условия, что игроки вынуждены будут остаться в клубах, составы сборных Латвии и Турции претерпят существенные изменения.

Поэтому, в чем-то это нам на руку. К сожалению, наших игроков, в клубах-участниках Евролиги сейчас нет.

Кирилл Стадниченко