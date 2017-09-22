Украинский легионер НБА Лэнь подпишет новый контракт с "Финикс Санс"

Центровой Алекс Лэнь и «Финикс» договорились о сотрудничество еще на один сезон по условиям квалификационного предложения, которое украинец намерен принять, не встретив особого интереса к своей персоне на рынке ограниченно свободных агентов, сообщает Баскетбол Украины.

Украинец отыграет сезон 2017/18 за $4,2 млн. – ровно столько стоит квалификационное предложение. В целом, Лэнь получил последний шанс заявить о себе и показать свою ценность для команды, ведь следующим летом он станет неограниченным свободным агентом.

В сезоне 2016-17, который должен был стать вторым успешным сезоном Лэня подряд, молодой бигмен не смог вытеснить из состава 34-летнего Тайсона Чендлера до того момента, как ветерана убрало с паркета руководство после звездного уик-энда.

Читайте такжеЛэню не хватило одного матча в стартовом составе "Финикса", чтобы получать на 2,2 миллиона долларов большеВместо того, чтобы использовать подвернувшуюся возможность, украинец уступил место в ротации третьему центровому Алану Уильямсу. Лэнь набирал 9,0 очков, 7,0 подборов и 1,3 блок-шотов с реализацией 49% и показателем «+/-» -5,7, в то время, как выходец Аризоны набирал 11,4 очков, 9,1 подборов и 0,8 блок-шотов с реализацией 51,4% и -1,6 очков в графе «+/-».

За сезон Алекс показал среднюю статистику в 8,0 очков, 6,6 подборов, 1,3 блок-шотов (17 место в НБА) с реализацией 49,7% - показатель немного хуже, чем в предыдущем сезоне. У Лэня хуже процент подборов, чем у Уильямса и Чендлера. Никто, кроме Найта и Прайса, не показывал худшей разницы между забитыми и пропущенными очками во время пребывания на паркете, чем Алекс. Без него «Финикс» набирал на 7,4 очков больше за 100 владений.

Из-под кольца Лэнь забивал на уровне лиги – 61%, но со средней в цель попадало всего 35,6% бросков, которые составили 41,2% от всех попыток украинского центрового. Что еще хуже, Лэнь отдал всего 44 результативных передачи за 1560 минут в 77 матчах.

Как сообщал УНИАН, Лэнь выступает в НБА с 2013 года. Всю свою карьеру в сильнейшей баскетбольной клубной лиге мира провел в одном клубе - "Финикс Санз"