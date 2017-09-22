Киевский "Будивельник" сыграет в квалификации баскетбольной Лиги чемпионов с "Цмоки-Минск"

В Европе состоялись ответные матчи первого раунда квалификации баскетбольной Лиги чемпионов, по итогам которых определились пары второго раунда соревнований, сообщает официальный сайт турнира.

Единственный представитель Украины в этом турнире - киевский "Будивельник" - сыграет против белорусского "Цмоки-Минск".

Матчи состоятся 24 и 26 сентября. При этом, ответная и решающая игра пройдет в Киеве.

Победитель этой пары в 3-м решающем раунде квалификации сыграет с французским "Нантерром".

Если украинский клуб был освобожден от матчей первого круга турнира, то "Цмоки-Минск" играл за право выйти во второй раунд с «Приштина» (Косово). Первый матч завершился победой минчан со счетом 57:50, а накануне, во второй игре, беларуский клуб обыграл соперника куда более уверенно, с преимуществом в 15 очков - 89:74.

Лига чемпионов является самым престижным турниром, который проводится под эгидой европейского отделения Международной федерации баскетбольных ассоциаций - FIBA-Europe.