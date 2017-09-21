"Днепр" вырвал минимальную победу на старте баскетбольного Кубка Европы у турецкого "Буюкчекмече"

"Днепр" победил на выезде турецкий "Буюкчекмече" в первом матче первого квалификационного раунда Кубка Европы ФИБА, сообщает Федерация баскетбола Украины.

Матч завершился со счетом 89:88.

В начале встречи после первых результативных атак хозяев гости сократили отставание, а трехочковый Тимофеенко с последующим попаданием Ревзина вывели днепрян вперед на 4 очка. И успех оказался локальным. Турки завладели инициативой и до конца стартовой четверти имели уже 13 очков преимущества.

Такой ход мотивировал украинцев к более агрессивным действиям во второй 10-минутке. +11 очков преимущества за эту четверть позволили практически выровнять положение на конец первой половины поединка.

После перерыва дожать хозяев не удалось. Зато шла равная борьба. Туркам существенно помогала результативность американца Брэйси Райта, которого не всегда успевали нейтрализовать. У гостей роль лидера взял на себя Дзюба. Отметим возвращение после травмы на чемпионате Европы Мишулы.

Равные шансы сохранялись до последнего. За 32 секунды до сирены "Днепр" лишь на очко отставал – 87:88. Именно трехочковый Мишулы до минимума сократил разницу. Турки в своей заключительной атаке потеряли мяч, а днепряне вывели под кольцо Глебова, который и принес победу.

Минимальное преимущество существенно добавит украинцам психологической уверенности на старте сезона перед ответной игрой, которая состоится через неделю, 27 сентября в Днепре.

Кубок Европы ФИБА

1 квалификационный раунд

Буюкчекмече (Турция) – Днепр (Украина) – 88:89 (27:14, 19:30, 18:19, 24:26)