Евгений Мурзин продолжит возглавлять национальную мужскую сборную Украины по баскетболу

14:12, 20 сентября 2017
Баскетбол
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Команда в ноябре стартует в отборе к ЧМ-2019.

УНИАН

20 сентября Президиум Федерации баскетбола Украины пролонгировал полномочия Євгенга Мурзина на посту главного тренера национальной мужской сборной Украины, сообщает официальный сайт ФБУ.

Члены Президиума единогласным «За» признали его работу удовлетворительной и выдали мандат доверия этому специалисту на следующий отборочный цикл – к чемпионату мира 2019 года. Напомним, сборная Украины, возглавляемая Евгением Мурзиным, в финальной части чемпионата Европы вышла из группы, но в 1/8 финала уступила будущим триумфаторам – сборной Словении.

Читайте такжеТренер сборной Украины по баскетболу Мурзин: Для многих наших игроков это был последний ЕвробаскетСостав тренерского штаба национальной мужской сборной Украины будет утвержден на заседании Тренерской комиссии ФБУ позже.

Евгений Мурзин проинформировал членов Президиума – в отборе на чемпионат мира сборная Украины нацелится на максимальный результат.

Отборочный турнир на чемпионат мира сборная Украины начнет выездным матчем со сборной Швеции 23 ноября. Также в группе с украинцами сыграют Турция и Латвия.

Как сообщал УНИАН, на Евробаскете-2017 сборная Украины выполнила задачу-минимум, выйдя из группового этапа в плей-офф соревнований, 1/8 финала. В первом матче плей-офф украинцы уступили будущим чемпионам Европы - команде Словении.

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Теги: #сборная Украины баскетбол Мурзин#тренер сборная Украины баскетбол