Сборная Словении выиграла Евробаскет

В Стамбуле (Турция) завершился финаьный матч чемпионата Европы по баскетболу среди мужских национальных команд, в котором сборная Словении обыграла команду Сербии, сообщает официальный сайт соревнований.

Матч завершился со счетом 93:85.

Команда Словении выиграла все матчи на этом турнире.

Словенцы уверенно начали матч и достаточно быстро оформили преимущество в счете. Если первая четверть завершилась со счетом 20:22 в пользу Сербии, то во второй словенцы ответили победой "+11" - 36:25 и общим преимуществом в 9 очков - 56:47.

Читайте такжеСборная Украины без шансов уступила Словении в 1/8 финала Евробаскета-2017В третьей четверти сербы почти до минимума сократили разрыв в счете - 15:20, но после этого не смогли не только догнать соперника, а и вообще уступили словенцам в заключительной 10-минутке - 22:18.

Самым результативным игроком решающего матча стал Горан Драгич - 35 очков.

Ранее, в матче за 3-4 места сборная Испании обыграла команду России - 93:85 - и выиграла бронзовые медали турнира.

Как сообщал УНИАН, Евробаскет-2017 проходил в Израиле, Финляндии, Румынии и Турции с 31 августа по 17 сентября.