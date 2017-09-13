Тренер сборной Украины по баскетболу Мурзин: Для многих наших игроков это был последний Евробаскет

Главный тренер сборной Украины по баскетболу Евгений Мурзин после возвращения из Стамбула, где национальная команда в 1/8 финала Евробаскета-2017 уступила Словении, пообщался с прессой.

Наставник, которого цитирует Xsport, детально оценил выступление подопечных на континентальном первенстве.

«К сожалению, по разным причинам нам не удалось собрать сильнейший состав на чемпионат Европы. Основная причина – это травмы Фесенко, Гладыря и Рябчука. Хотелось бы выступить на Евробаскете и с нашими «американскими» игроками Ленем, Боломбоем, Михайлюком. Я до последнего верил и ждал, что получится приехать Пуху Джетеру. Но поехали те, кто смог, те, кто приехал, и я благодарен ребятам за их труд.

Очень важна была первая игра с Германией, на которую мы настраивались. От ее результата очень сильно зависело психологическое состояние нашей команды. Но мы не справились со Шрёдером, Бенцингом, которые забили нам больше половины очков. Мы бились, моментами неплохо защищались, но не сумели остановить Шрёдера.

Читайте такжеСборная Украины обыграла Израиль и вышла в 1/8 финала ЕвробаскетаС Италией получилось то же самое, что и с Германией, но тут уже Белинелли расстрелял нас с периметра. В каждой сборной из нашей группы, кроме нашей команды, был игрок НБА – даже у Израиля был Касспи, который много лет провел в лиге".

Также Евгений Мурзин рассказал о ближайшем будущем национальной команды.

"Мы тепло попрощались с ребятами, но пока я не готов сказать откровенно об изменениях в составе. Изменения будут, но не думаю, что они будут очень существенными. У меня есть вся информация о ближайшем резерве, но тут есть вопрос опыта выступлений. Смогут ли эти игроки взять на себя ответственность и заменить нынешних игроков. Ведь ребята, которые сейчас в сборной, прошли чемпионат мира, три чемпионата Европы, имеют колоссальный зарубежный опыт.

Всегда болезненно проходила смена поколений. Следующий чемпионат Европы в 2021 году, а в этом году средний возраст нашей сборной был 27 лет. Для многих игроков нашей сборной это был последний чемпионат Европы в силу возраста. Я не жалею о своем выборе, потому что ребята заслужили выход в финальную часть турнира", - добавил Мурзин.