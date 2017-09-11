В Украине возрождается баскетбольный клуб "Киев-Баскет"

Этой осенью в украинском баскетболе возрождается столичный клуб "Киев-Баскет". Как сообщил официальный сайт ФБУ, киевский клуб будет представлен женской и двумя мужскими командами.

Женская команда "Киев-Баскет" будет выступать в украинской Суперлиге, а мужская будет представлена в Высшей лиге.

Главным тренером женской команды стал известный специалист Владимир Холопов, с мужчинами будет работать Александр Лохманчук. Ожидается, что на базе этого клуба будет функционировать и баскетбольная академия, а ее игроки будут формировать команду Первой лиги.

Базовой ареной для “Киев-Баскета” станет столичный спорткомплекс “Меридиан”, где будут проходить все домашние матчи клуба.

Сегодня клуб представил свой новый логотип, на котором изображена воинственная пчела. Главными цветами клуба будут желтый и черный.

Отметим, что мужской "Киев-Баскет" в 90-е годы успешно выступал в чемпионате Украины и по два раза выигрывал серебро и бронзу национального первенства, однако в 1998 году прекратил свое существование из-за финансовых проблем.