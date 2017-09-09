Сборная Украины без шансов уступила Словении в 1/8 финала Евробаскета-2017

Баскетбольная сборная Украины прекратила выступления на Евробаскете-2017, уступив в первом раунде плей-офф - 1/8 финала - команде Словении - со счетом 55:79.

Шансы "сине-желтых" в противостоянии со сборной Словенией изначально были не слишком высокими, а в самом начале игры они уменьшились до критического минимума - Денис Лукашов и Артем Пустовой набрали лишние индивидуальные фолы уже на первых минутах.

Словенцы имели значительный перевес на протяжении первых трех четвертей, что вылилось в разгромный счет - 55:79 (17:26, 10:16, 16:26, 12:11).

Таким образом, украинская сборная довольствовалась выходом в 1/8 финала.

Следующий шанс сыграть на Евробаскете появится лишь в 2021 году. Согласно реорганизации баскетбольных турниров чемпионаты Европы по этому виду спорта будут проходить раз в четыре года.