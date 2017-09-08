Игроки сборной Украины Кравцов и Фесенко раскрыли секрет успеха в матче 1/8 финала Евробаскета

Центровой сборной Украины Станислав Кравцов и травмированный капитан команды Кирилл Фесенко рассказали, за счет чего сборная Украины может обыграть команду Словении в 1/8 финала Евробаскета, сообщает Xsport.

В частности, Фесенко отметил, что наша команда может победить за счет скоростных атак.

«Наша команда может взять верх, если навяжет словенцам быструю игру больших. Потому что есть легкий Пустовой, который пока что просто феноменально проводит Евробаскет, у нас есть Слава Кравцов, который может очень быстро убежать от своего визави. Их большие – более грузные. Именно за счет этой слабости и действиями от защиты к нападению помогут нам доставить им проблемы», - отметил капитан команды.

В свою очередь, Кравцов считает:

Читайте такжеЕвробаскет наших надежд«Словения – сложный и неудобный соперник. Мы с ними встречались целый год – то в официальных играх, то в товарищеских – и они всегда одерживали победу над нами. Но у нас есть хорошая мотивация, мы понимаем, что ставки высоки и надо выложиться на максимум. Ключом же к победе должны стать раскрепощенность и быстрое нападение.

Что будем делать с Гораном Драгичем? Постараемся минимизировать его участие, заставим освободиться его от мяча. Он свои очки наберет в любом случае, нам же необходимо больше беспокоиться о своей команде, а не об одном игроке соперников».

Как сообщал УНИАН, сборная Украины обыграла команду Израиля в заключительном матче группового этапа и вышла в плей-офф, где в 1/8 финала сыграет против команды Словении.