Румын Мандаке оформил первый трипл-дабл на Евробаскете за 22 года (видео)
Игрок сумел набрать более 10 пунктов в трех статистических показателях.
Атакующий защитник сборной Румынии Андрей Мандаке, набрал 14 очков, совершил 10 подборов и отдал 11 передач в матче пятого тура группового этапа Евробаскета-2017 со сборной Черногории, сообщает Планета Баскетбол.
Игрок оформил второй в истории и первый за 22 года трипл-дабл в финальной части чемпионата Европы среди мужских команд.
Единственным, кому ранее удавалось подобное, был форвард сборной Хорватии Тони Кукоч, записавший в актив 15 очков, 12 подборов и 11 передач в поединке группового этапа со сборной Финляндии на Евробаскете-1995.
Как сообщал УНИАН, ранее сборная Украины вышла в 1/8 финала чемпионата мира, добыв 2 победы при 3 поражениях в групповом турнире.
Полностью пары 1/8 финала выглядят так:
9 сентября
Словения – Украина
Германия – Франция
Финляндия – Италия
Литва – Греция
10 сентября
Испания – Турция
Сербия – Венгрия
Хорватия – Россия
Латвия – Черногория
Евробаскет-2017 проходит в Израиле, Румынии, Финляндии и Турции с 31 августа по 17 сентября.