Румын Мандаке оформил первый трипл-дабл на Евробаскете за 22 года (видео)

Атакующий защитник сборной Румынии Андрей Мандаке, набрал 14 очков, совершил 10 подборов и отдал 11 передач в матче пятого тура группового этапа Евробаскета-2017 со сборной Черногории, сообщает Планета Баскетбол.

Игрок оформил второй в истории и первый за 22 года трипл-дабл в финальной части чемпионата Европы среди мужских команд.

Единственным, кому ранее удавалось подобное, был форвард сборной Хорватии Тони Кукоч, записавший в актив 15 очков, 12 подборов и 11 передач в поединке группового этапа со сборной Финляндии на Евробаскете-1995.

Как сообщал УНИАН, ранее сборная Украины вышла в 1/8 финала чемпионата мира, добыв 2 победы при 3 поражениях в групповом турнире.

Полностью пары 1/8 финала выглядят так:

9 сентября

Словения – Украина

Германия – Франция

Финляндия – Италия

Литва – Греция

10 сентября

Испания – Турция

Сербия – Венгрия

Хорватия – Россия

Латвия – Черногория

Евробаскет-2017 проходит в Израиле, Румынии, Финляндии и Турции с 31 августа по 17 сентября.