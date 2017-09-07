По подозрению в ограблении участников Евробаскета задержана сотрудница отеля в Израиле

Пресс-служба полиции Израиля сообщила о задержании сотрудницы отеля Hilton в Тель-Авиве, подозреваемой в ограблении баскетболистов сборной Израиля, сообщает Newsru.co.il.

Баскетболисты, проигравшие накануне сборной Грузии и лишившиеся шансов на выход в финальную часть чемпионата Европы, по возвращении в отель обнаружили, что их номера подверглись ограблению.

Читайте такжеСборная Украины обыграла Израиль и вышла в 1/8 финала ЕвробаскетаБыли украдены кредитные карты, наличные средства, часы, драгоценности и электронная аппаратура ряда спортсменов. У Алишы Кадира воры украли 1000 шекелей и 250 евро, у Йотама Гальперина – кредитную карточку, у Бар Тимора – 200 шекелей и 200 евро, плюс дорогие часы, у главной звезды израильского баскетбола Омри Каспи – несколько сот шекелей.

Еще один инцедент на Евробаскете-2017 произошел с игроком сборной Литвы. У Донатаса Мотеюнаса злоумышленники похитили 6 тысяч долларов наличными, кредитные карточки и часы.

Как сообщал УНИАН, Евробаскет-2017 проходит в Израиле, Финляндии, Румынии и Турции с 31 августа по 17 сентября.

Групповой турнир в Израиле завершился накануне. Четыре лучшие команды, среди которых сборная Украины, попали в финальную часть турнира - плей-офф, который состоится в Турции.