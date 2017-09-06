Сборная Украины обыграла Израиль и вышла в 1/8 финала Евробаскета

В Тель-Авиве завершился последний матч группового этапа чемпионата Европы по баскетболу среди мужских национальных сборных, в котором команда Украины обыграла хозяев турнира из Израиля и вышла в плей-офф соревнований - 1/8 финала, сообщает официальный сайт Евробаскета.

Матч завершился со счетом 88:64.

Украинская команда уверенно провела этот матч, имея преимущество по ходу всей встречи. Решающий рывок был совершен во второй четверти.

Если стартовую 10-минутку украинцы выиграли с минимальным преимуществом "+ 3" - 19:16, то затем совершили рывок, уйдя на большой перерыв уже с серьезным отрывом - 27:12 и 46:28 по итогам первой половины.

Читайте такжеЕвробаскет наших надеждПосле большого перерыва украинцы продолжали наращивать свое премущество. Третья 10-минутка завершилась со счетом 25:11 и общий счет стал 71:39 в пользу украинцев. И только в заключительной 10-минутке наши ребята позволили сопернику существенно сократить отрыв, проиграв четверть с разницей в 8 баллов - 17:25.

Таким образом, сборная Украины на групповом этапе нынешнего турнира обыграла команды Грузии и Израиля, при трех поражениях, заняв 4-е место в группе.

В 1/8 финала сборна Украины сыграет с командой Словении. Матч состоится 9 сентября в Стамбуле, где пройдет весь плей-офф Евробаскета-2017.

Как сообщал УНИАН, Евробаскет-2017 проходит в Израиле, Румынии, Финляндии и Турции с 31 августа по 17 сентября.