Сборная Украины прогнозируемо уступила Литве на Евробаскете-2017
17:41, 05 сентября 2017Баскетбол
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Подопечные Евгения Мурзина уступили сопернику с разницей больше чем 30 очок.
Сборная Литвы крупно обыграла команду Украины / fiba.basketball
Сборная Украины по баскетболу провела четвертый поединок в рамках Евробаскета-2017. В Тель-Авиве "сине-желтые" противостояли одному из лидеров мирового баскетбола - Литве. Прибалтийцы добыли крупную победу со счетом 94:62 (27:10, 17:20, 28:17, 22:15), сообщает официальный сайт соревнований.
Украинцы оказались слабее соперника в трех игровых отрезках и добились локального успеха лишь во второй четверти.
Таким образом, после четырех туров у сборной Украины 5 очков. Завтра подопечные Евгения Мурзина проведут заключительную встречу в группе против хозяев - сборной Израиля.
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