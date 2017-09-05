Сборная Украины прогнозируемо уступила Литве на Евробаскете-2017

Сборная Украины по баскетболу провела четвертый поединок в рамках Евробаскета-2017. В Тель-Авиве "сине-желтые" противостояли одному из лидеров мирового баскетбола - Литве. Прибалтийцы добыли крупную победу со счетом 94:62 (27:10, 17:20, 28:17, 22:15), сообщает официальный сайт соревнований.

Украинцы оказались слабее соперника в трех игровых отрезках и добились локального успеха лишь во второй четверти.

Таким образом, после четырех туров у сборной Украины 5 очков. Завтра подопечные Евгения Мурзина проведут заключительную встречу в группе против хозяев - сборной Израиля.