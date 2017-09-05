Клуб баскетбольной Суперлиги "Черкасcкие Мавпы" усилился болгарским защитником Мариновым

Баскетбольній клуб украинской Суперлиги «Черкаськи Мавпы» усилился защитником сборной Болгарии Станимиром Мариновым (25 лет, 1.93 м), сообщает Планета Баскетбол.

В минувшем сезоне Маринов в составе «Балкана» набирал по 15.0 очков, совершал по 3.5 подбора и отдавал по 4.5 передачи за 30 минут в среднем за игру с реализацией трехочковых 34.1% в чемпионате Болгарии. Ранее за рубежом он выступал только в чемпионате Косово за «Приштину».

В августе в составе сборной Болгарии защитник принимал участие в преквалификации Кубка Мира-2019, записывая в актив по 6.0 очков и 5.0 передач за 19 минут.

Ранее также стало известно, что "мавпы" заключили контракт с еще одним легионером - Марко Поповичем из Черногории.

Как сообщал УНИАН, в сезоне 2017/18 "Мавпы" заняли 4-е место в Суперлиге, уступив в серии плей-офф за бронзу "Днепру".