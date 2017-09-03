Сборная Украины одержала первую победу на Евробаскете-2017

17:45, 03 сентября 2017
Баскетбол
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Украинская команда обыграла Грузию и сохранила шансы на выход из группы. 

Сборна Украины обыграла команду Грузии на Евробаскете / fiba.basketball

Сборная Украины одержала первую победу на Евробаскете-2017, обыграв команду Грузии в третьем туре группового этапа.

Украинцы оказались сильнее грузинских баскетболистов - 88:81.

Наша команда лидировала по очкам после первой половины игры, допустив небольшой спад лишь в третьей четверти. Последние минуты встречи прошли нервно, однако решающие броски Лукашова и Пустового обеспечили перевес "сине-желтым".

Украина - Грузия - 88:81 (21:20, 30:18, 16:25, 21:18) 

Александр Липовый набрал за матч 17 очков, Артем Пустовой – 15, Денис Лукашов – 12. На счету Лукашова также 8 результативных передач. 

Отметим, что в матче не принял участие центровой Вячеслав Кравцов, у которого травма спины. 

Как сообщал УНИАН, в предыдущих двух матчах сборная Украины уступила Германии и Италии. 

В следующем поединке наша сборная сыграет с Литвой, встреча состоится 5 сентября. 

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Теги: #Евробаскет-2017#сборная Украины на Евробаскете-2017