Сборная Украины одержала первую победу на Евробаскете-2017, обыграв команду Грузии в третьем туре группового этапа.

Украинцы оказались сильнее грузинских баскетболистов - 88:81.

Наша команда лидировала по очкам после первой половины игры, допустив небольшой спад лишь в третьей четверти. Последние минуты встречи прошли нервно, однако решающие броски Лукашова и Пустового обеспечили перевес "сине-желтым".

Украина - Грузия - 88:81 (21:20, 30:18, 16:25, 21:18)

Александр Липовый набрал за матч 17 очков, Артем Пустовой – 15, Денис Лукашов – 12. На счету Лукашова также 8 результативных передач.

Отметим, что в матче не принял участие центровой Вячеслав Кравцов, у которого травма спины.

Как сообщал УНИАН, в предыдущих двух матчах сборная Украины уступила Германии и Италии.

В следующем поединке наша сборная сыграет с Литвой, встреча состоится 5 сентября.