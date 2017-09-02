Сборная Украины проиграла на Евробаскете второй матч подряд

В Тель-Авиве (Израиль) завершился матч 2-го тура группового этапа чемпионата Европы по баскетболу, в котором национальная команда Украины уступила сборной Израиля, сообщает официальный сайт соревнований.

Матч завершился со счетом 66:78.

Наша команда резво начала матч и сумела, как и накануне, в игре со сборной Германии, выиграть первую четверть со счетом 19:16.

Сценарий игры резко поменялся во второй 10-минуте, которую "Скуадра Адзурра" выиграла со счетом 14:27, оформив суммарный 1о-очковый перевес перед большим перерывом - 33:43.

Читайте такжеСборная Украины проиграла стартовый матч Евробаскета Германии После большого перерыва итальянцы продолжали владеть инициативой и наращивать перевес, выиграв третью 10-минутку со счетом 15:16, а в заключительной четвертой четверти игры итальянцы выиграли также с минимальным преимуществом - 18:19.

Самым результативным игроком в составе сборной Украины стал Артем Пустовой, на счету которого 21 очко.

Как сообщал УНИАН, Евробаскет-2017 проходит в Израиле, Румынии, Финляндии и Турции с 31 августа по 17 сентября.