Сборная Украины проиграла стартовый матч Евробаскета Германии

В Тель-Авиве (Израиль) завершился стартовый матч чемпионата Европы по баскетболу, в котором сборная Украины уступила команде Германии, сообщает официальный сайт соревнований.

Украинцы начали матч весьма удачно. Первая 10-минутка завершилась со счетом 16:9 в пользу нашей команды, а наиболее активным на площадке был Александр Мишула.

Читайте такжеЕвробаскет наших надеждСитуация стала стремительно меняться во второй четверти. Тем, не менее, еще за две с половиной минуты до конца четверти счет был 32:31 в пользу сборной Германии и, казалось, борьба была в разгаре. Но, четверть закончилась со счетом 30:17, а первая половина в целом - 39:33 в пользу немецких баскетболистов.

После большого перерыва сборная Германии продолжила наращивать перевес, выиграв третю четверть со счетом 19:14 и доведя общее преимущество до +11 - 58:47. В заключительном периоде немцы без труда, удержали свой перевес, выиграв 10-минутку с минимальным преимуществом в 1 балл - 17:16.

Самым результативным игроком матча в составе сборной Украины стал Александр Мишула, на счету которого 12 очков.

Таким образом, сборная Украины проиграла первый из пяти матчей группового этапа соревнований. В дальнейшем команде предстоит сыграть со сборными Италии (2 сентября), Грузии (3 сентября), Литвы (5 сентября) и Израиля (6 сентября).

Как сообющал УНИАН, Евробаскет-2017 проходит в Турции, Финляндии, Румынии и Израиле с 31 августа по 17 сентября.