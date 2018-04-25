Евробаскет наших надежд

31 августа стартует чемпионат Европы по баскетболу 2017 года. Одним из завсегдатаев этих соревнований в последние годы стала сборная Украины, которая уже имеет определенную репутацию в баскетбольных европейских кругах и ряд достижений. В нынешнем году мы, не без основания, можем надеяться на успех в турнире.

Фрателло и звездный час украинского баскетбола

Чемпионат Европы по баскетболу проходит раз в два года. Сборная Украины дебютировала на турнире в 1997-м году и заняла 13-е место. Если в «нулевые» большим достижением для украинской команды было уже само попадание на турнир (14-20-е места в итоговой турнирной таблице), то в 2013-м произошел настоящий прорыв. На турнире в Словении команда под руководством американского специалиста Майка Фрателло заняла высокое 6-е место и впервые в своей истории квалифицировалась на Чемпионат мира. Правда, ЧМ-2014 запомнился лишь досадной неудачей. Команде не хватило буквально одного точного среднего броска (2 очка), чтобы при прочих равных обстоятельствах (количество побед и поражений) опередить соперников по турнирной таблице и попасть в плей-офф турнира. По 7 очков тогда в группе набрали сборные Доминиканской республики, Новой Зеландии и Украины, разделившие 3-5 места. Украинцы завершили турнир обиднейшим для дебютанта образом после первого же этапа, заняв 5-е место и не попав в плей-офф.

Вскоре после того турнира произошла «смена власти» в украинском баскетболе и на очередном Исполкоме Федерации баскетбола Украины место самого титулованного отечественного спортсмена в истории, олимпийского чемпиона Сеула-88 Александра Волкова занял Михаил Бродский. Смена руководства ФБУ не могла не сказаться на национальной команде. И приглашенный лично Волковым Фрателло (украинец выступал у него в качестве игрока в команде Национальной баскетбольной ассоциации «Атланта Хоукс») покинул сборную. На смену пришел один из лучших отечественных специалистов, экс-игрок и тренер столичного «Будивельника» Евгений Мурзин, который 15 июня 2015 года был утвержден в роли главного тренера команды. Но результатом первого крупного турнира под его началом – Евробаскета-2015 стало лишь 22-е место.

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Евробаскет-2015 мог превратиться в эпохальный турнир для сборной Украины и всего отечественного баскетбола в целом. Ведь национальная команда попадала в число его участников по многим параметрам. Помимо высокого результата предыдущего Евробаскета-2013, команда должна была играть в 2015-м как хозяин соревнований. Еще в 2011-м Украина выиграла конкурс на проведение турнира в 2015-м практически на безальтернативной основе. Но, события 2014-го года перечеркнули все планы и о проведении чемпионата Европы по баскетболу пришлось забыть. Спортивный же результат того соревнования, как говорилось выше, также стал крайне негативным.

Мурзин в роли дебютанта главного тренера национальной команды не смог подняться выше последнего места, одержав лишь одну победу в пяти играх. Групповой турнир сикстета с литерой D Евробаскета-2015 проходил в Риге. И в столице Латвии украинцы обыграли только хозяев площадки – 75:74. При этом наша команда в стартовом матче оказала достойное сопротивление одному из лидеров Старого света - команде Литвы, проиграв с разницей всего в 1 очко (68:69), неожиданно крупно уступили команде Чехии (64:78), уступили, как потом выяснилось, своим прямым конкурентам в борьбе за 5-6 места в группе - Эстонии (71:78) и проиграли в последнем матче сборной Бельгии (71:79).

Впрочем, оргвыводов после провала в Риге не последовало. Мурзин сохранил свое место во главе национальной команды, а спустя некоторое время удачно прошел отборочное сито квалификации Евробаскета-2017, завоевав со сборной право участвовать в нынешнем турнире.

В играх, состоявшихся год назад, с 31 августа по 17 сентября 2016-го, команда Мурзина в группе с тремя соперниками одержала 4 уверенные победы - под две над командами Болгарии и Косово - при 2 поражениях Словении в борьбе за 1-е место в итоговой турнирной таблице. Главная интрига состояла в том, что из 7 групп квалифицировались на Евробаскет победители всех групп и 4 лучшие команды из тех, что заняли 2-е места. И сборная Украины в таблице команд, занявших 2-е места, оказалась на последнем 4-м проходном месте. Таким образом, по спортивным результатам последних двух лет – 2016-17 – нашу сборную можно записывать в очевидные аутсайдеры Евробаскета. Но так ли это на самом деле?

Нынешний Евробаскет, как и турнир 2015-го года, пройдет в четырех странах. Групповой этап состоится в Турции (Стамбул), Финляндии (Хельсинки), Румынии (Клуж) и Израиле (Тель-Авив). Решающие матчи турнира - плей-офф – пройдут в Стамбуле, правда, на другой арене. Если игры группового этапа пройдут на Абди Ипекчи Арена – домашней площадке клуба «Фенербахче», то решающие матчи соревнований – на «Синан Эрдем Даум».

Группа и соперники

Согласно жеребьевке турнира, сборная Украины попала в Группу В, которая соберется в Тель-Авиве. Помимо команды Израиля, соперниками украинцев будут сборные Германии, Литвы, Грузии и Италии. Вполне достойная компания, но и вполне приемлемая для того, чтобы побороться в ней за место в четверке лучших и попадание в плей-офф.

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Собственно, в этой команде есть явный фаворит и команды «второго эшелона». Главным фаворитом является команда Литвы. Чемпион Европы-2003 и бронзовый призер Евробаскета-2007 на последних двух турнирах стабильно завоевывал серебряные награды. В словенской Любляне в 2013-м литовцы в решающем матче уступили команде Франции, ведомой блестящим Тони Паркером, а, спустя два года, проиграли в Лилле команде Испании во главе с По Газолем. Год назад команда вошла в 5-ку сильнейших на Олимпиаде-2016 в бразильском Рио и, собственно, продолжает быть элитной командой не только европейского, но и мирового баскетбола.

В свою очередь, команда Италии, блиставшая на мировой арене в 70-90-х годах прошлого столетия, ныне явно сдала свои позиции. На Евробаскете-2013 «Скуадра адзурра» заняла 8-е место и пропустила ЧМ-2014 в Испании. Соответственно, итальянцы не смогли отобраться и на Олимпийские игры-2016 в Рио-де-Жанейро. На Евробаскете-2015 команда заняла 6-е место и сейчас горит желанием реабилитироваться за все свои прошлые неудачи.

А вот сборная Германии блистала в начале «нулевых», где со звездой НБА Дирком Новицки в составе выигрывала бронзу ЧМ-2002 и серебро Евробаскета-2005. Впрочем, Новицки уже давно сосредоточился на карьере в НБА, где выступает до сих пор, а в сборной Германии выступления завершил. Регулярно лидер сборной Германии выступал в национальной команде с 1999 по 2008 годы, и вернулся в нее на Евробаскет-2015. Впрочем, на прошлом чемпионате Европы немцы выступили неудачно и в январе 2016-го Новицки официально объявил о завершении карьеры в сборной Германии.

В отсутствие своего лидера, в 2013-м году Германия заняла на Евробаскете лишь 17-е место, а с Новицки в составе в 2015-м – и того хуже – 18-е. Евробаскет-2017 – новый шанс сборной Германии «начать все сначала» и доказать, что команда способна побеждать и без своей звезды.

Самый маленький опыт участия в крупных международных турнирах в нашей группе имеет сборная Грузии, которая впервые попала на Евробаскет только в 2011-м году, и еще ни разу в истории не играла на Чемпионате мира, не говоря уже об Олимпиаде. На турнире, который проходил в Литве, грузины дебютировали ярко, выиграв 2 мачта и заняв вполне пристойное 11-е место. Спустя 2 года в Словении команда не сумела попасть в плей-офф – число 16-ти лучших, заняв итоговое 17-е место. А на прошлом Евробаскете-2015 сборная Грузии попала в 1/8 финала, где сразу же и проиграла – 2 победы при 4 поражениях, 15-е место.

Безусловным лидером сборной Грузии является игрок команды НБА «Голден Стейт Уорриорз» Заза Пачулия. Правда, в середине августа он получил травму колена, но буквально за три дня до старта турнира пришло официальное сообщение из стана грузинской команды – здоров и играть на Евробаскете-2017 будет.

Особняком в группе стоит хозяин турнира – сборная Израиля. Термин «домашнее судейство» достаточно часто всплывает в спортивной терминологии, особенно в связи с крупными турнирами. Вдобавок к этому, израильская команда и без того достаточно сильна, являясь, в последние годы, крепким середняком Старого Света. Если на своей единственной Олимпиаде-1952 в истории и на двух чемпионатах мира команда ничего существенного не добилась, то Евробаскет 1979 года стал звездным часом – проигрыш в финале сборной СССР и серебряные медали. Звездами того турнира стали Микки Беркович и Одед Каташ.

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На Евробаскете-2015 сборная Израиля заняла 10-е место, уверенно выйдя в плей-офф, но проиграв уже в первом круге турнира на выбывание – в 1/8 финала. Команда на тех соревнованиях одержала 3 победы при 3 поражениях.

Что может противопоставить сборная Украины?

Главная проблема нашей сборной – отсутствие ряда лидеров. По различным причинам Евробаскет-2017 пропустят натурализованный американец Пух Джеттер, постоянно живущий в Америке, но родившийся в Одессе, Джоэль Боломбой, а также известные по выступлениям в Украине и за океаном Алексей Лэнь и Кирилл Фесенко. Если Джеттер был креатурой бывшего главного тренера Майка Фрателло и с удовольствием приезжал в команду созыва Евробаскета-2013 и ЧМ-2014, то Боломбой и Лэнь готовы были приехать в нынешнюю команду, но не сумели уладить все вопросы с агентами.

«Лично оба они очень хотят играть за сборную и готовы приехать хоть сегодня, но им мешают агенты и обязательства перед клубами», - заявил в середине июля тренер Мурзин.

В свою очередь, капитан сборной Украины Кирилл Фесенко вынужден будет пропустить турнир из-за повреждения хряща коленного сустава. Травма была получена на сборе в Словении, а 4 августа стало известно, что игрок пропустит главный турнир нынешнего года. После совещания с врачами Кирилл решил провести операцию. Реабилитация игрока после таким травм и последующего хирургического вмешательства занимает примерно месяц, поэтому он изначально не успевал подготовиться к чемпионату Европы.

Если состав нашей команды нельзя назвать звездным, то его сполна можно охарактеризовать ровным и боевитым. Да, украинцы не блистали в контрольных матчах накануне Евробаскета, в частности, дважды уступив на сборе в Турции командам Турции (55:79) и Черногории (62:75). С другой стороны, когда «чемпион по товарищеским играм» добивался успеха в официальных турнирах?

Свой первый матч в Израиле сборная Украина проведет уже 31 августа. При этом, матч Украина – Германия станет самым первым на турнире (начало игры – в 15.45, время в Киеве и Тель-Авиве совпадает) и вторым по порядку на Евробаскете в целом. Раньше начнут только Словения-Польша, который выйдут на паркет арены в Хельсинки в 13.45.

Почему бы нам, раз мы начинаем вторыми, не сыграть и предпоследний матч на этом турнире – игру за бронзовые медали, которая состоится в Стамбуле 17 сентября?.. Конечно, перспектива, мягко говоря, не самая реальная. Но почему бы не помечтать в канун соревнований, когда шансы всех команд еще абсолютно равны?..

Кирилл Стадниченко