На международную федерацию баскетбола пожаловались игроки-участники Евробаскета-2017

Завтра в Израиле и Финляндии состоятся первые матчи финального турнира чемпионата Европы по баскетболу (в целом турнир примут сразу четыре страны - Турция, Израиль, Румыния и Финляндия).

Накануне старта Международная федерация баскетбола (ФИБА) получила открытое письмо, в котором игроки жалуются на качество официального мяча соревнований.

«Мы получили в последнее время много жалоб от партнеров по команде и других игроков на качество официального мяча с текстурой поверхности «consistent touch» (последовательное прикосновение – Прим.). Она создает много проблем, которые особенно ощутимы в конце матчей, когда мяч становится влажным», - указано в письме.

Баскетболисты надеются, что в максимально сжатые сроки будет заменен официальный мяч на соревнованиях ФИБА. Также они надеются, что в дальнейшем действующие баскетболисты будут принимать участие в выборе официальных мячей. Для примера они отмечают опыт НБА, где в недалеком прошлом аналогичная проблема была решена при участии игроков.

Письмо подписали капитаны девяти сборных и четыре представителя национальных ассоциаций, сообщает официальный сайт ФБУ.

Напомним, чемпионат Европы стартует 31 августа. Сборная Украины сыграет на групповом этапе против Израиля (хозяин группы), Грузии, Литвы, Германии и Италии. Накануне наша команда уже прибыла в Тель-Авив, где провела первую тренировку.

В стартовом поединке команда Евгения Мурзина завтра сыграет против Германии. Начало в 15:45.