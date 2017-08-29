Определен состав сборной Украины на Евробаскет-2017

Тренерский штаб национальной мужской сборной Украины определил 12 баскетболистов, которые выступят на финальном турнире чемпионата Европы, который стартует 31 августа, сообщает Федерация баскетбола Украины.

В финальную заявку на Евробаскет-2017 попали:

Александр Кольченко

Александр Липовый

Денис Лукашов

Александр Мишула

Руслан Отверченко

Вячеслав Бобров

Игорь Зайцев

Владимир Конев

Максим Корниенко

Вячеслав Кравцов

Артем Пустовой

Максим Пустозвонов

Напомним, на групповом этапе команда Евгения Мурзина сыграет против Израиля, Грузии, Литвы, Германии и Италии. Этап состоится в Тель-Авиве (Израиль). В стартовом поединке наши ребята 31 августа играют против Германии.

Как сообщал УНИАН, Евробаскет-2017 пройдет с 31 августа по 17 сентября в четырех странах Европы - Турции, Финляндии, Румынии и Израиле.

Финальный этап соревнований - плей-офф - состоится в Стамбуле.