Определен состав сборной Украины на Евробаскет-2017

17:18, 29 августа 2017
Баскетбол
7

В команду, согласно регламенту турнира, попали 12 баскетболистов.

Украинские баскетболисты деклассировали румын / fbu.ua

Тренерский штаб национальной мужской сборной Украины определил 12 баскетболистов, которые выступят на финальном турнире чемпионата Европы, который стартует 31 августа, сообщает Федерация баскетбола Украины.

В финальную заявку на Евробаскет-2017 попали:

Александр Кольченко

Александр Липовый

Денис Лукашов

Александр Мишула

Руслан Отверченко

Вячеслав Бобров

Игорь Зайцев

Владимир Конев

Максим Корниенко

Вячеслав Кравцов

Артем Пустовой

Максим Пустозвонов

Напомним, на групповом этапе команда Евгения Мурзина сыграет против Израиля, Грузии, Литвы, Германии и Италии. Этап состоится в Тель-Авиве (Израиль). В стартовом поединке наши ребята 31 августа играют против Германии.

Как сообщал УНИАН, Евробаскет-2017 пройдет с 31 августа по 17 сентября в четырех странах Европы - Турции, Финляндии, Румынии и Израиле.

Финальный этап соревнований - плей-офф - состоится в Стамбуле.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #Евробаскет-2017#состав сборной Украины Евробаскет